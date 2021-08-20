В Башкирии семья погибшего в ДТП фельдшера получила материальную помощь

18 августа в Башкирии произошла жуткая трагедия – в аварии погибли 55-летний водитель скорой помощи и 26-летний фельдшер. Республиканский профсоюз работников здравоохранения рассказал о помощи семьям погибших.

Молодой медик был членом профсоюза. По программе оказания материальной помощи сотрудникам выездных бригад службы скорой помощи семья погибшего фельдшера получила материальную поддержку в размере 100 тысяч рублей. Также семье положена выплата в размере 1 млн рублей от Фонда соцстрахования. По данной программе с начала года была оказана помощь уже по 18 несчастным случаям.