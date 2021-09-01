«Гаражная амнистия» и новые выплаты: что изменится для россиян с 1 сентября

В России увеличится сумма больничных по уходу за ребенком, а штраф, полученный с камер видеофиксации, можно будет оспорить через портал Госуслуги. С 1 сентября вступает в силу целый ряд нововведений, нацеленных упростить нашу жизнь.

Вас снимает скрытая камера, а предупреждающей таблички вблизи нет. Отныне это не нарушение, а новое правило. Знак фотовидеофиксации претерпел полный ребрендинг. Теперь он более заметного синего цвета, но устанавливать их будут только на въезде в город или поселок. А вот где именно скрывается камера, водителям пояснять не обязаны.

Между тем обжаловать штрафы начиная с 1 сентября можно будет онлайн, без поездки в ГИБДД. Для этого нужно создать аккаунт на портале «Госуслуги», где и будут фиксироваться все нарушения. На пришедшее уведомление можно ответить электронной жалобой, прикрепив при этом фото и видеодоказательства своей правоты. Ответ должны прислать в течение трех дней.

С осени родители детей в возрасте до семи лет включительно начнут получать увеличенную компенсацию больничного по уходу за ребенком. Им будут выплачивать 100% от среднего заработка родителя вне зависимости от стажа. Влиять на размер компенсации не будет и форма лечения ребенка, то есть неважно, лежали вы в больнице или лечились на дому. Оформлять какие-либо дополнительные документы родителям не потребуется – Фонд социального страхования произведет расчеты самостоятельно на основании больничного листа.

На 5 тысяч рублей больше начнут получать руководители учебных групп в средних и профессиональных учебных заведениях. Ранее такую доплату имели только классные руководители в школах. Доплату в 15 тысяч рублей в сентябре получат военные и силовики и 10 тысяч – все пенсионеры. Деньги на карту перечислят уже завтра, а вот на дом принесут вместе с пенсией.