Индексация пенсий и борьба с мошенниками: что изменится для россиян с 1 апреля

Новые правила для автомобилистов, рост социальных пенсий и меры по борьбе с телефонными мошенниками. Какие еще законы вступают в силу в апреле? Собрали все нововведения в нашем сюжете.

Социальную пенсию увеличат

С 1 апреля социальные пенсии увеличат почти на 15%. Размер индексации рассчитывается исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год.

Расширение программы семейной ипотеки

По программе семейной ипотеки можно будет купить вторичное жилье, но она будет работать только в тех городах, где одновременно строят не более двух домов. Это Баймак, Белорецк, Бирск, Благовещенск, Давлеканово, Ишимбай, Мелеуз, Туймазы, Янаул, Агидель, Межгорье, Кумертау, Салават, Сибай.

Знание государственного языка

Отныне прежде чем зачислить детей мигрантов в школы, обязательно проверят законность их нахождения в России и знание государственного языка. Если уровень владения русским будет недостаточным, заявление отклонят.

Совершенствование воспитательной работы

Появится единая федеральная программа воспитательной работы для организаций отдыха ребят, которая ляжет в основу работы детских лагерей. В календарный план войдут родительские дни, знакомство пребывающих с произведениями искусства и другие мероприятия, направленные на формирование патриотизма, трудолюбия, уважения к памяти защитников Отечества.

Освободят от НДС

С 1 апреля подрядчиков, строящих индивидуальные жилые дома с применением счетов эскроу, освободят от налога на добавленную стоимость. Благодаря этому нововведению повысится доступность жилья для граждан.

Ограничат выдачу рискованных кредитов

Теперь Банк России сможет устанавливать для кредитных и микрофинансовых организаций макропруденциальные лимиты в ипотеке и автокредитовании. Этот рычаг Центробанка, который влияет на структуру необеспеченного потребительского кредита, ограничит долю рискованных кредитов и займов людьми.

Сбор за рекламу в интернете

За публикацию в интернете рекламы придется обязательно платить 3% от дохода. Средства пойдут в госбюджет. Деньги используют для поддержки правообладателей российских программ и баз данных, развития информресурсов, перечень которых установит Правительство. Нововведение не коснется владельцев теле- или радиоканалов и информагентств.

Борьба с телефонными мошенниками

Число сим-карт, которыми могут владеть россияне, сократят до 20. Узнать об оформленных на себя симках и приостановить договор можно будет на Госуслугах.

Только российские водительские права

Национальные и международные водительские права иностранных граждан, оформивших ВНЖ или гражданство России до 1 апреля прошлого года, станут недействительными. Для получения российского удостоверения придется пересдать экзамен. Это коснется и россиян с иностранными правами. Исключения – документы граждан Беларуси и России, выданных в Беларуси.

Новые тарифы ОСАГО