В Башкирии детям погибших участников СВО могут назначить новые выплаты

Выплаты в размере 2 млн рублей смогут получить совершеннолетние дети погибших участников СВО при отсутствии других членов семьи. Такой документ впервые вынесли на голосование сегодня в Башкирском парламенте.

Всего депутатам предстоит рассмотреть около 40 вопросов, большая часть которых связана с проектами республиканских законов. Среди них и запрет на усыновление детей из Башкортостана лицами из тех стран, в которых разрешена смена пола.