В Уфе прошли праздничные мероприятия в честь юбилея Сергея Довлатова

В Уфе с размахом отметили юбилей писателя Сергея Довлатова, который родился в башкирской столице. Знаменитый иммигрант, который свои последние годы жил и работал в Нью-Йорке, своей родиной считал именно Уфу. В честь памятной даты прошло сразу несколько мероприятий, в том числе и презентация короткометражного фильма, представленного московскими режиссерами.

Некогда ничем ни примечательная арка дома теперь самый настоящий арт-объект, рядом с которым так и норовят сфотографироваться прохожие. Это тот самый дом, где жил Сергей Довлатов, и теперь на его стенах – иллюстрации к зарисовкам писателя. Художники даже расписали вход в подвал цитатами из его произведений.

Это ситуативный стрит-арт, то есть сделанный под конкретную локацию. Здесь я обыграл городские особенности: окна, кондиционеры. Такие вещи я замечаю сразу, мне нравится придавать жизнь дворам. Олег Кайбышев, художник

Кажется, здесь до сих пор где-то витает дух писателя. Вот и местные жители словно под его влиянием начинают творить.

На сцене многие спектакли по произведениям Довлатова звучали под аккомпанемент саксофона, именно поэтому и открытие фестиваля в честь юбилея писателя предваряла музыка на этом инструменте. Очень символично место проведения фестиваля – здание филармонии, которое примыкает к родному дому юбиляра. Примерно где-то здесь, по мнению самого писателя, он, будучи еще младенцем, мог получить свой «первый литературный импульс» во время встречи с классиком отечественной литературы Андреем Платоновым.

В фойе малого зала филармонии презентовали именную выставку. Ее автор – мастер балетной фотографии и театральный критик Нина Аловерт, которая последние десятилетия живет и работает в Америке. С Довлатовым ее связывала работа по журналу «Новый американец». И именно ей принадлежат самые известные снимки писателя.

Эти фотографии уже показывали и в Ленинграде, и Таллине, и в Нью-Йорке. Во всех городах, которые связаны с Довлатовым. И вот наконец они приехали туда, где начался его жизненный путь. Хорошо, что нашлась компания-спонсор – «Транснефть-Урал», которая выделила деньги, чтобы распечатать и привезти фотографии в Уфу. Артур Валеев, руководитель службы продвижения информации Музея истории Дальнего Востока им. В.К. Арсеньева

За 90 дней до начала фестиваля организаторы запустили литературный конкурс «Соло на смартфоне» – само название отсылает к знаменитому сборнику довлатовских записок. Выбрать победителей было нелегко. Участники были со всей страны, на награждение смогли приехать не все.

Мысль нужно выразить кратко, объемно, и должен присутствовать юмор, может быть, даже какая-то ирония. Самое трудное – это сестра таланта, краткость. Юрий Малафеев, лауреат литературного конкурса «Соло на смартфоне»

Довлатов – один из самых популярных и читаемых писателей 20 века. Его творчество интересно и теперь. Молодые режиссеры представили короткометражный фильм, основанный на довлатовских рассказах.

Было интересно это все между собой переплетать, что-то добавлять от себя. В конце мы уже даже путались, что наше, а что написано до нас. Анна Петрик, кинорежиссер

3 сентября прозаику исполнилось бы 80 лет. В честь этого в столице прошли и Довлатовские чтения. Как говорят литературоведы, его произведения уже стали классикой, близкой читателям независимо от возраста или, говоря словами самого Довлатова, «степени интеллектуальной придирчивости».

Выбранные им образы интересные, вне рамок. У него нестандартное мышление, креативный взгляд на жизнь. Заки Алибаев, председатель правления Союза писателей Республики Башкортостан

Если бы он был жив, то сейчас бы приезжал в Уфу. Если человек у нас родился, то это наш человек. Анатолий Чечуха, заведующий отделом публицистики журнала «Бельские просторы»