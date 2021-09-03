В Уфе прошли праздничные мероприятия в честь юбилея Сергея Довлатова

В Уфе с размахом отметили юбилей писателя Сергея Довлатова, который родился в башкирской столице. Знаменитый иммигрант, который свои последние годы жил и работал в Нью-Йорке, своей родиной считал именно Уфу. В честь памятной даты прошло сразу несколько мероприятий, в том числе и презентация короткометражного фильма, представленного московскими режиссерами.
Некогда ничем ни примечательная арка дома теперь самый настоящий арт-объект, рядом с которым так и норовят сфотографироваться прохожие. Это тот самый дом, где жил Сергей Довлатов, и теперь на его стенах – иллюстрации к зарисовкам писателя. Художники даже расписали вход в подвал цитатами из его произведений.
Кажется, здесь до сих пор где-то витает дух писателя. Вот и местные жители словно под его влиянием начинают творить.
На сцене многие спектакли по произведениям Довлатова звучали под аккомпанемент саксофона, именно поэтому и открытие фестиваля в честь юбилея писателя предваряла музыка на этом инструменте. Очень символично место проведения фестиваля – здание филармонии, которое примыкает к родному дому юбиляра. Примерно где-то здесь, по мнению самого писателя, он, будучи еще младенцем, мог получить свой «первый литературный импульс» во время встречи с классиком отечественной литературы Андреем Платоновым.
В фойе малого зала филармонии презентовали именную выставку. Ее автор – мастер балетной фотографии и театральный критик Нина Аловерт, которая последние десятилетия живет и работает в Америке. С Довлатовым ее связывала работа по журналу «Новый американец». И именно ей принадлежат самые известные снимки писателя.
За 90 дней до начала фестиваля организаторы запустили литературный конкурс «Соло на смартфоне» – само название отсылает к знаменитому сборнику довлатовских записок. Выбрать победителей было нелегко. Участники были со всей страны, на награждение смогли приехать не все.
Довлатов – один из самых популярных и читаемых писателей 20 века. Его творчество интересно и теперь. Молодые режиссеры представили короткометражный фильм, основанный на довлатовских рассказах.
3 сентября прозаику исполнилось бы 80 лет. В честь этого в столице прошли и Довлатовские чтения. Как говорят литературоведы, его произведения уже стали классикой, близкой читателям независимо от возраста или, говоря словами самого Довлатова, «степени интеллектуальной придирчивости».
Писатель прожил в башкирской столице всего несколько месяцев, а не три года, как ошибочно полагали некоторые литературоведы. В Уфу он больше никогда не приезжал. Но все же для ценителей его творчества даже не возникает вопроса, что же он сделал для города: он здесь родился.