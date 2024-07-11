В Нефтекамске прошло масштабное мероприятие – бизнес-тур «От А до Я»

Участниками стали предприниматели и самозанятые со всего северо-запада республики. Они смогли напрямую задать вопросы министру предпринимательства и туризма Башкортостана и генеральному директору Фонда развития и поддержки малого предпринимательства республики.

Проект реализуется с прошлого года и зарекомендовал себя как успешный формат взаимодействия. Участники бизнес-тура могли напрямую задать свои вопросы министру предпринимательства и туризма Башкортостана. Зухра Гордиенко отметила высокий уровень развития и потенциала малого и среднего бизнеса на северо-западе республики.

Спикеры мероприятия рассказали о мерах господдержки, секретах бизнеса и ответили на все поступившие вопросы, провели мастер-классы. Малое и среднее предпринимательство успешно развивается в Нефтекамске в самых разных направлениях, в том числе производство. Растут объемы, увеличивается количество рабочих мест.