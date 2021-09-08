В Башкирии торжественно откроется новый историко-культурный центр

Сегодня в Старобалтачево торжественно откроется историко-культурный центр, призванный возродить и сохранить историко-культурные ценности мишарей Башкортостана. Варианты происхождения слова «мишари» разнообразны. Одни ученые утверждают, что они – потомки воинственных мадьяров. По другим источникам известно, что ближе к историческим территориям Новгородской, Пензенской областей была земля, названная Мещерой.

Самобытность искали по крупицам. Этот сундук мог принадлежать кому-то из народа мишарей. Такие предположения делают специалисты местного историко-культурного центра.

Карту мишарских деревень составят и разместят в историко-культурном центре. В этой небольшой комнате будет рассказ о целом народе. Например, о жизни в красках кистью на стене. На переднем плане – дерево калины. Красные ягоды, по словам специалистов историко-культурного центра, часто использовались в блюдах.

До начала 20-го века мишари учитывались как отдельная национальность. Согласно переписи 1926 года их было около 200 тысяч. В 1897 году в три раза больше. Сколько представителей национальности сейчас – официальных данных нет.