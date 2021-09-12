На инвестсабантуе «Зауралье-2021» Башкирия подписала соглашения на 98 млрд рублей

Бизнес-урожай на 98 миллиардов рублей. Таковы итоги работы III Всероссийского Инвестсабантуя «Зауралье 2021», который прошел в Сибае. Помимо крупных соглашений в сфере промышленности и сельского хозяйства, инвесторы усилят свою работу в реализации социальных проектов в Башкортостане. В Уфе построят бесплатную гостиницу для родителей ребят, которые проходят лечение в Республиканской детской клинической больнице, а после выздоровления они вместе с другими детьми смогут отдохнуть в современном круглогодичном лагере.
«Смелые решения для малых территорий». Слоган третьего Всероссийского Инвестиционного сабантуя соответствует подписанным соглашениям и новым проектам, которые будут реализованы в Башкортостане в ближайшее время. Так, еще больше башкирских котлет появятся в гамбургерах сети «Макдональдс». Сейчас в регионе открыты 12 ресторанов быстрого питания, компания инвестирует еще 650 миллионов рублей в увеличение их количества в два раза. При этом будет создано 600 новых рабочих мест, а местные фермеры получат заказы на поставку свежей продукции прямо на кухню.
Также прорабатывается вопрос открытия бесплатной гостиницы «Семейная комната Роналда Макдоналда» для проживания родителей ребят, которые находятся на длительном лечении в Республиканской детской клинической больнице.
Работать в Башкортостане комфортно, говорят инвесторы. Условия, созданные в регионе, позволяют с нуля построить крупные предприятия, а поддержка на всех уровнях вселяет уверенность при реализации долгосрочных проектов, многие из которых берут начало именно на инвестсабантуе. Компания «Ситно» вложит 816 миллионов рублей в реконструкцию и модернизацию мельничного комплекса в Сибае, а также планирует выпускать в столице башкирского Зауралья лучшие макароны в мире.
В селе Кандры Туймазинского района построят распределительно-логистический центр и новый элеватор, в Уфе и в Сибае откроют центры имплантации и протезирования, а в Белорецком районе появится новое деревообрабатывающее производство. Участники и организаторы Инвестсабантуя отмечают: после каждого форума у Сибая улучшаются возможности для проведения такого крупного мероприятия. Вполне возможно, что через два-три года всероссийский деловой сабантуй ничем не будет уступать крупным международным мероприятиям. И хотя главная цель укрепление местной экономики, принятые в столице башкирского Зауралья решения в конечном счете отражаются на всей стране.
От проведения таких форумов в первую очередь выигрывает и та территория, где проводится мероприятие. В Сибае создаются комфортные условия как для бизнеса, так и для детей. Одно из старейших образовательных учреждений города, школа №6, будет полностью снесена и вновь построена уже в соответствии с современными требованиями. Также в ближайшие три года в Башкортостане построят круглогодичный лагерь для детей, который сможет принимать более 500 ребят в смену. Всего же за время работы форума удалось подписать соглашений на общую сумму 98 миллиардов рублей. Проекты после первых двух инвестсабантуев уже работают.
Несмотря на то, что инвестсабантуй проводится уже в третий раз, за всё время он привлек десятки крупных предпринимателей и сотни миллиардов рублей, потенциал Зауралья до сих пор не исчерпан. И любой инвестор оказывается первым в очереди за поддержкой республики. Экономика региона набрала темп, и сдавать своих позиций не намерена.