На инвестсабантуе «Зауралье-2021» Башкирия подписала соглашения на 98 млрд рублей

Бизнес-урожай на 98 миллиардов рублей. Таковы итоги работы III Всероссийского Инвестсабантуя «Зауралье 2021», который прошел в Сибае. Помимо крупных соглашений в сфере промышленности и сельского хозяйства, инвесторы усилят свою работу в реализации социальных проектов в Башкортостане. В Уфе построят бесплатную гостиницу для родителей ребят, которые проходят лечение в Республиканской детской клинической больнице, а после выздоровления они вместе с другими детьми смогут отдохнуть в современном круглогодичном лагере.

«Смелые решения для малых территорий». Слоган третьего Всероссийского Инвестиционного сабантуя соответствует подписанным соглашениям и новым проектам, которые будут реализованы в Башкортостане в ближайшее время. Так, еще больше башкирских котлет появятся в гамбургерах сети «Макдональдс». Сейчас в регионе открыты 12 ресторанов быстрого питания, компания инвестирует еще 650 миллионов рублей в увеличение их количества в два раза. При этом будет создано 600 новых рабочих мест, а местные фермеры получат заказы на поставку свежей продукции прямо на кухню.

Также прорабатывается вопрос открытия бесплатной гостиницы «Семейная комната Роналда Макдоналда» для проживания родителей ребят, которые находятся на длительном лечении в Республиканской детской клинической больнице.

Ещё благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда» занимается обучением специалистов по работе с детьми с различными осложнениями. Это те основные направления социальной работы, которые реализует «Дом Роналда Макдоналда». Самое главное, у нас есть такие проекты. Есть семейные комнаты, есть полноценный большой «Дом Роналда» в Казани. И мы надеемся, что в ближайшие годы мы сможем совместно при поддержке региональных властей открыть подобный проект и в Уфе. Марк Карен, генеральный директор «Макдоналдс» в России

Работать в Башкортостане комфортно, говорят инвесторы. Условия, созданные в регионе, позволяют с нуля построить крупные предприятия, а поддержка на всех уровнях вселяет уверенность при реализации долгосрочных проектов, многие из которых берут начало именно на инвестсабантуе. Компания «Ситно» вложит 816 миллионов рублей в реконструкцию и модернизацию мельничного комплекса в Сибае, а также планирует выпускать в столице башкирского Зауралья лучшие макароны в мире.

Мы предлагаем инвестиционный проект по производству макаронных изделий из твердых сортов пшеницы. Мы хотим создать продукт, который будет представлен не только на территории России, но и за рубежом. Хотим конкурировать с мировым лидером по производству макарон Италией. Павел Журавских, председатель совета директоров компании «Ситно»

В селе Кандры Туймазинского района построят распределительно-логистический центр и новый элеватор, в Уфе и в Сибае откроют центры имплантации и протезирования, а в Белорецком районе появится новое деревообрабатывающее производство. Участники и организаторы Инвестсабантуя отмечают: после каждого форума у Сибая улучшаются возможности для проведения такого крупного мероприятия. Вполне возможно, что через два-три года всероссийский деловой сабантуй ничем не будет уступать крупным международным мероприятиям. И хотя главная цель укрепление местной экономики, принятые в столице башкирского Зауралья решения в конечном счете отражаются на всей стране.

В Зауралье и традиционная инфраструктура требует особого внимания. Один из проектов «Сибай – Сара», который обсуждается, который мы готовим, который у нас есть в 310-м указе главы республики, который будет сегодня в том числе обсуждаться, – это очень большая возможность не только для развития Зауралья. Это стратегическая задача для Российской Федерации – сделать ещё одну железную дорогу с выходом на Казахстан, как дублёр существующей железной дороги. Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан

От проведения таких форумов в первую очередь выигрывает и та территория, где проводится мероприятие. В Сибае создаются комфортные условия как для бизнеса, так и для детей. Одно из старейших образовательных учреждений города, школа №6, будет полностью снесена и вновь построена уже в соответствии с современными требованиями. Также в ближайшие три года в Башкортостане построят круглогодичный лагерь для детей, который сможет принимать более 500 ребят в смену. Всего же за время работы форума удалось подписать соглашений на общую сумму 98 миллиардов рублей. Проекты после первых двух инвестсабантуев уже работают.

Приятно, что уже появляются первые инвестиционные проекты. Сегодня заключено достаточное для Зауралья количество соглашений, и это самая главная задача. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан