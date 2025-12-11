Резиденты инвестируют в ОЭЗ «Алга» свыше 65 млрд рублей

Системная и целенаправленная работа дала свои плоды. Особая экономическая зона «Алга» впервые вошла в тройку лидеров Национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ России. Созданная в Башкортостане площадка для ведения бизнеса объединяет сегодня 25 резидентов. Они планируют инвестировать в свои производства свыше 65 миллиардов рублей.

В этих мешках будущая дорожная разметка, пока в виде сухой смеси. Производственный комплекс по выпуску термопластика словно мини-завод, управляют которым всего два человека. Большая часть процессов роботизирована.

Эта производственная компания начала свою деятельность лишь в 2023 году, но уже полностью покрывает не только потребность местных дорожных организаций в термопластике, но и реализует свою продукцию по всей России. Организовать современное производство за короткий срок позволили предоставленные республикой условия. Компания является резидентом особой экономической зоны «Алга», свою деятельность ведёт на территории индустриального парка «Уфимский».

В их распоряжении почти 10 тысяч квадратных метров производственных площадей. Помимо термопластика, здесь выпускают лакокрасочные изделия. Для резидентов индустриального парка региональной Корпорацией развития создана вся необходимая инфраструктура, включая сети энерго- и газоснабжения, а также подъездные пути.

Предприятия в особой экономической зоне располагаются по кластерному принципу, в зависимости от их отраслевой принадлежности. «Алга» – это пять производственных площадок на территории Ишимбайского, Стерлитамакского и Уфимского районов. Резидентами ОЭЗ являются 25 компаний, которые суммарно должны инвестировать в производство свыше 65 миллиардов рублей.