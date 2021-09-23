В Уфе буйный пациент сломал врачу руку

В Уфе буйный пациент напал на двух врачей. Республиканский профсоюз работников здравоохранения потребовал взять на контроль произошедшее. Следственный комитет Башкирии начал расследование дела и рассказал подробности случившегося.

36-летнего уроженца Ханты-Мансийского автономного округа доставили в больницу №21 с отравлением неустановленным веществом. При попытке оказания помощи мужчина повёл себя крайне агрессивно и напал на врачей. Токсикологу дебошир сломал руку, а реаниматолога несколько раз ударил по голове и другим частят тела. После этого мужчина сбежал из больницы.