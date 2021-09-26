В Госдуме будут работать 14 депутатов от Башкирии

В Государственной Думе России VIII созыва будут работать 14 депутатов, избранных от Башкирии. Центризбирком официально утвердил список парламентариев.
Так, победителями в пяти одномандатных округах стали единороссы. Это Эльвира Аиткулова, Динар Гильмутдинов, Павел Качкаев, Зариф Байгускаров, Рафаэль Марданшин. И в шестом свой депутатский мандат в новом созыве сохранил представитель «Гражданской платформы» Рифат Шайхутдинов.
По партийным спискам от «Единой России» в Госдуму прошли Римма Утяшева, Наталья Орлова, Владимир Сенин, Ирина Панькина, а также Ризван Курбанов и Рима Баталова. Последним двум свои мандаты отдали глава Башкортостана Радий Хабиров и руководитель администрации главы республики Александр Сидякин.
Места в российском парламенте сохранили также коммунист Александр Ющенко и представитель ЛДПР Иван Сухарев.
Что касается довыборов в республиканский парламент, то жители поддержали кандидатуры прославленной шашистки, семикратной чемпионки мира Тамары Тансыккужиной, общественника Загира Хакимова и экс-уполномоченного по правам ребенка в республике Миланы Скоробогатовой. К слову, освободившийся пост детского омбудсмена заняла Ольга Панчихина.