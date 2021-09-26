В Госдуме будут работать 14 депутатов от Башкирии

Я надеюсь, что те депутаты Государственной Думы, которые сейчас избраны – среди них есть и новые люди, есть люди, которые являются и членами других политических партий, – но в отстаивании интересов нашей республики, я думаю, они будут руководствоваться прежде всего интересами нашей республики, что очень важно.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан