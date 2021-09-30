Сбежавшие из колонии в Уфе задержаны в соседнем регионе

Были найдены двое заключенных из Уфы, которые сбежали из колонии-поселения. Сбежавшие были задержаны в Республике Татарстан.

Напомним, 29-летний Сергей Чирков и 27-летний Сергей Камардин сбежали из колонии ещё 15 сентября. Известно, что оба парня отбывали наказание за причинение тяжкого вреда здоровью.

Мужчинам грозит новое наказание за побег из тюрьмы. К слову, супруга одного из сбежавших заключенных отметила, что её муж готовился к выходу по УДО, поэтому добровольно сбегать точно не стал бы.