Глава Башкирии поручил помочь семьям трёх погибших студенток

Сегодня, 30 сентября, общественность поразило жестокое убийство . В городе Гай Оренбургской области были жестоко убиты три студентки из Башкирии.

Девочки 17, 19 и 20 лет учились в местном медколледже и жили вместе. Ночью неизвестный зарезал студенток и попытался поджечь квартиру. Сами погибшие – уроженки Баймакского и Кугарчинского районов республики.