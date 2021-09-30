Глава Башкирии поручил помочь семьям трёх погибших студенток

Сегодня, 30 сентября, общественность поразило жестокое убийство. В городе Гай Оренбургской области были жестоко убиты три студентки из Башкирии.

Фото №1 - Глава Башкирии поручил помочь семьям трёх погибших студенток

Девочки 17, 19 и 20 лет учились в местном медколледже и жили вместе. Ночью неизвестный зарезал студенток и попытался поджечь квартиру. Сами погибшие – уроженки Баймакского и Кугарчинского районов республики.

Глава региона Радий Хабиров поручил оказать необходимую помощь семьям погибших и выразил соболезнования близким.

Не могу представить, что чувствуют родители погибших девушек. Ужасная трагедия. Сейчас важно поддержать семьи и оказать им всю необходимую помощь.

Радий Хабиров 

Расследование всех обстоятельств произошедшего продолжается.

Фото: соцсети. 

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