В Башкирии рассказали о субсидиях для автовладельцев, перешедших на газ

Насколько безопасен метан в автомобиле? Плановые проверки каждые 3 года и внимательность в эксплуатации. Специалисты настаивают: если соблюдать элементарные правила, можно ещё и сэкономить. Причём не только на топливе. При переоборудовании машины на газ государство выплачивает часть суммы за автовладельца.

Утечка газа, а после и взрыв под капотом – вовсе не участь каждого автомобиля на метане. Такой исход, по словам специалистов, возможен только из-за халатного отношения к оборудованию, причём не только при установке, но и при его эксплуатации. Мастер Сергей Кириллов за безопасность ручается, испытывает на себе: сам владел машинами только на газе.

Иногда к утечкам относятся халатно – ну пахнет и ладно. Это потом выходит боком. Сам всегда езжу на газе, потому что это экономнее по сравнению с дизелем – примерно в 2 раза дешевле. Сергей Кириллов, мастер-установщик газобаллонного оборудования

После установки оборудования стандартная процедура – калибровка системы. От правильности этой настройки зависит в первую очередь динамичность машины.

За установку газового оборудования частично платит государство. Для легковой машины сумма может составить от 36 до 56 тысяч рублей – в зависимости от массы авто. Скидка для владельцев так называемых «Газелек» достигает почти 65 тысяч рублей. За переоборудование автобусов и грузовых машин государство оказывает поддержку в размере чуть более 198 тысяч рублей.

Предоставляется льгота в размере 50% по транспортному налогу для транспорта на газомоторном топливе. Человеку не нужно совершать лишние действия. Он обращается в сервисный центр, который полностью занимается всей бумажной работой. Айрат Сабиров, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан

Если происходит утечка, специалисты всё равно настаивают: метан безопаснее пропана. Природный газ попросту поднимется наверх. Однако есть нюанс: при этом он не должен соприкасаться с воспламеняющими предметами, например, угрозу представляет искра от замыкания или даже лампа накаливания.

Метан более летучий и поднимается, а пропан опускается. Нужна очень высокая концентрация метана, чтобы он самовоспламенился. Андрей Неговора, заслуженный работник транспорта РБ, профессор кафедры «Автомобили и машинно-тракторные комплексы» БГАУ