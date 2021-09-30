В Башкирии рассказали о субсидиях для автовладельцев, перешедших на газ

Насколько безопасен метан в автомобиле? Плановые проверки каждые 3 года и внимательность в эксплуатации. Специалисты настаивают: если соблюдать элементарные правила, можно ещё и сэкономить. Причём не только на топливе. При переоборудовании машины на газ государство выплачивает часть суммы за автовладельца.
Утечка газа, а после и взрыв под капотом – вовсе не участь каждого автомобиля на метане. Такой исход, по словам специалистов, возможен только из-за халатного отношения к оборудованию, причём не только при установке, но и при его эксплуатации. Мастер Сергей Кириллов за безопасность ручается, испытывает на себе: сам владел машинами только на газе.
После установки оборудования стандартная процедура – калибровка системы. От правильности этой настройки зависит в первую очередь динамичность машины.
За установку газового оборудования частично платит государство. Для легковой машины сумма может составить от 36 до 56 тысяч рублей – в зависимости от массы авто. Скидка для владельцев так называемых «Газелек» достигает почти 65 тысяч рублей. За переоборудование автобусов и грузовых машин государство оказывает поддержку в размере чуть более 198 тысяч рублей.
Если происходит утечка, специалисты всё равно настаивают: метан безопаснее пропана. Природный газ попросту поднимется наверх. Однако есть нюанс: при этом он не должен соприкасаться с воспламеняющими предметами, например, угрозу представляет искра от замыкания или даже лампа накаливания.
Поддержку автовладельцы Башкортостана, решившие бензину предпочесть газ, получают с 2020-го года. Республика вошла в список регионов, которые участвуют в программе субсидирования. В этом году размер финансовой помощи на каждую отдельную машину уменьшен. Сейчас скидка не превышает половину стоимости, прежде составляла 2/3 от суммы. Ещё есть время поддать газу.