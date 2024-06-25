В Башкирии специалисты рассказали, какие продукты опаснее всего покупать на улице

Специалисты, отвечающие за качество и безопасность продуктов, рассказали, какие товары опаснее всего покупать на улице. Особенно летом. Прежде всего, это молочная продукция – достаточно быстро портящийся на солнце и вне холодильника продукт. Специалисты призывают быть осторожнее и при покупке ягод и фруктов. Продают их прямо из машин, потому покупатель вряд ли узнает, откуда прибыл товар. Съемочная группа телеканала БСТ участвовала в рейде по несанкционированным местам торговли совместно с сотрудниками разных ведомств.

В такую жару опасно покупать из рук молочку где попало. Есть риск приобрести прокисшее молоко или испорченную сметану. Да еще и втридорога. А то еще хуже – отравиться или заболеть, к примеру, острой кишечной инфекцией или даже бруцеллёзом.

Вне зависимости от того, кто продает, будь то фермер или бабушка, при себе они должны иметь ветеринарную справку. И хранить молочную продукцию в холодильнике. Те же правила применяются и к мясу.

Сейчас на улицах можно увидеть лотки с огромными ягодами. Но качественная клубника зачастую мелкая. Стоит обратить внимание на маркировку: на ней должны быть указаны наименование, адрес изготовителя, время и место сбора, условия хранения и срок годности. Покупатель вправе потребовать эти документы. Кроме того, каждый, кто имеет контакт с пищевой продукцией, обязан иметь при себе медкнижку.