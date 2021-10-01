Что изменится для россиян с 1 октября?

Также с 1 октября индексируют зарплаты сотрудникам бюджетных организаций. Правда, коснется это лишь тех, кто не попадает под действие майских указов президента России. Среди них медработники, педагоги, воспитатели детских садов и ученые. Для этих категорий зарплаты индексируются с 1 января. Размер индексации будет различаться для отдельных категорий бюджетников в зависимости от их профессии и региона проживания. Впрочем, в любом случае он не может быть ниже того уровня, что определен федеральным центром – в среднем 4%.