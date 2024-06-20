В Уфе с 1 июля изменится стоимость проезда на трамваях и троллейбусах

Об изменении в столице стоимости проезда в электротранспорте с 1 июля сообщило МУП «Управление инфраструктуры транспорта».

За одну поездку и провоз багажа при оплате по бессрочным пластиковым картам, единым транспортным картам и с помощью мобильного приложения заплатить придется 31 рубль. Тариф при оплате наличными и банковской картой составит 35 рублей.

При этом для школьников и студентов средне-специальных учебных заведений проезд обойдется в 18 рублей, а провоз багажа – в 22 рубля.

Напомним, 3 июня в Башкирии повысилась стоимость проезда в автобусах.