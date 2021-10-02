В Уфе заложили Аллею учительской славы

Территорию создали летом этого года. Сейчас сажаем деревья в этом сквере и будем продолжать развивать эту территорию.

Свое именное дерево посадила и народный учитель России и Республики Башкортостан Лиза Агадуллина. Именно она стала инициатором создания в сквере композиции, посвященной учителю. Конкурс на памятник уже объявлен и будет установлен уже в ближайшее время.