В Уфе заложили Аллею учительской славы

Более 70 деревьев различных пород: ели, березы, липы и рябины – украсили новый сквер «Первому учителю». В рамках экологической акции старшеклассники близлежащих школ заложили Аллею учительской славы.
Новое общественное пространство появилось благодаря региональному проекту «Формирование комфортной и городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
Свое именное дерево посадила и народный учитель России и Республики Башкортостан Лиза Агадуллина. Именно она стала инициатором создания в сквере композиции, посвященной учителю. Конкурс на памятник уже объявлен и будет установлен уже в ближайшее время.