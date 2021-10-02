В Уфе заложили Аллею учительской славы

Более 70 деревьев различных пород: ели, березы, липы и рябины – украсили новый сквер «Первому учителю». В рамках экологической акции старшеклассники близлежащих школ заложили Аллею учительской славы.

Новое общественное пространство появилось благодаря региональному проекту «Формирование комфортной и городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Территорию создали летом этого года. Сейчас сажаем деревья в этом сквере и будем продолжать развивать эту территорию.

Сергей Плотников, глава администрации Октябрьского района г. Уфы
Фото №1 - В Уфе заложили Аллею учительской славы

Свое именное дерево посадила и народный учитель России и Республики Башкортостан Лиза Агадуллина. Именно она стала инициатором создания в сквере композиции, посвященной учителю. Конкурс на памятник уже объявлен и будет установлен уже в ближайшее время.

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