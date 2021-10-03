Жительница Башкирии, которую обвинили в краже в Турции, возвращается домой

Наконец-то я к вам с хорошими новостями, я сейчас по дороге домой. Огромную благодарность хочу выразить Радию Фаритовичу Хабирову за то, что он откликнулся на мой зов о помощи и распорядился, чтобы представительство республики помогло мне разрешить вопрос. Все было не в моей власти, могло быть любое решение, но, слава богу, республика отозвалась и сделала все возможное, чтобы вызволить меня домой. Конечно, вопрос ещё не решен, и во всем будут ещё разбираться, но я надеюсь, что все видео есть, и это доказательство моей непричастности. Поэтому разберутся, но уже без меня.

Алия М.