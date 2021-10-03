Жительница Башкирии, которую обвинили в краже в Турции, возвращается домой

Подходит к концу резонансная история 27-летней жительницы Октябрьского Алии М. Девушку обвинили в краже кошелька в Турции.

Фото №1 - Жительница Башкирии, которую обвинили в краже в Турции, возвращается домой

Напомним, в сентябре Алия с мужем и двумя детьми отправилась в отпуск в Анталию. 13 сентября семья должна была вернуться в Башкирию, но девушку обвинили в краже кошелька другой туристки на ресепшене отеля. На время разбирательства Алие запретили покидать Турцию.

Девушка оказалась заперта в чужой стране совсем одна. В ситуацию вмешался глава Башкирии, который поручил оказать застрявшей туристке юридическую помощь. Теперь Алия может вернуться домой, хотя сам вопрос ещё не решён до конца.

Наконец-то я к вам с хорошими новостями, я сейчас по дороге домой. Огромную благодарность хочу выразить Радию Фаритовичу Хабирову за то, что он откликнулся на мой зов о помощи и распорядился, чтобы представительство республики помогло мне разрешить вопрос. Все было не в моей власти, могло быть любое решение, но, слава богу, республика отозвалась и сделала все возможное, чтобы вызволить меня домой. Конечно, вопрос ещё не решен, и во всем будут ещё разбираться, но я надеюсь, что все видео есть, и это доказательство моей непричастности. Поэтому разберутся, но уже без меня.

Алия М. 
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