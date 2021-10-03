Жительница Башкирии, которую обвинили в краже в Турции, возвращается домой

Подходит к концу резонансная история 27-летней жительницы Октябрьского Алии М. Девушку обвинили в краже кошелька в Турции.
Напомним, в сентябре Алия с мужем и двумя детьми отправилась в отпуск в Анталию. 13 сентября семья должна была вернуться в Башкирию, но девушку обвинили в краже кошелька другой туристки на ресепшене отеля. На время разбирательства Алие запретили покидать Турцию.
Девушка оказалась заперта в чужой стране совсем одна. В ситуацию вмешался глава Башкирии, который поручил оказать застрявшей туристке юридическую помощь. Теперь Алия может вернуться домой, хотя сам вопрос ещё не решён до конца.