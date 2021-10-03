Три вуза Башкирии попали в федеральную программу «Приоритет-2030»

В шаге от миллиарда. Башкирские вузы завершили защиту проектов в борьбе за беспрецедентный грант в сумму с девятью нулями. Итоги должны объявить на следующей неделе, ну а пока три университета, в их числе и новый объединенный, уже получили базовую часть – по 100 миллионов. Эти средства учебные учреждения будут получать ежегодно в рамках программы «Приоритет-2030». К слову, включение в нее сразу трех вузов эксперты называют большим достижением. Прежде такого результата Башкортостану добиться не удавалось. Во многом эксперты и чиновники связывают это с созданием в регионе Евразийского научно-образовательного центра.

Взаимосвязь между народами Евразии и их предрасположенностью к онкологии намерены разгадать башкирские ученые. В стенах Башгосуниверситета готовятся создать лабораторию популяционной генетики. В ней исследователи будут изучать древнюю ДНК с территории Урало-Поволжья и Кавказа и смотреть, как мутации влияют на появление опухолей. У коллектива вуза давно были наработки в этой области, но не хватало технологий для полноценных исследований.

Полученные результаты позволят не только охарактеризовать популяции Урало-Поволжья, но и в перспективе совершенствовать подходы к ранней диагностике рака и разработку новых подходов к терапии, повышению эффективности таргетных препаратов. Дарья Прокофьева, доцент кафедры генетики и фундаментальной медицины БашГУ.

Трансформация вузов – одно из условий попадания в программу «Приоритет-2030». Меняться должна не только материальная составляющая, но и система образования. В БашГУ уже пересмотрели и специальности для обучения.

Например, в школе сейчас очень высокая потребность в преподавателях, связанных не только с обучением информатики. Университет будет готовить в том числе цифровых педагогов, игропедагогов, менторов стартапов, тьюторов и других, которые также будут развиваться в университете. Светлана Мустафина, профессор по научной и инновационной работе БашГУ

Программа по адаптации университетов к мировым стандартам запускается в стране второй раз. В первый, в 2010 году, в нее был включен только один башкирский нефтяной вуз, ставший опорным. Из «Проекта 5-100» УГНТУ также плавно перешел в 2030. На ближайшие десять лет поставлена задача решить проблему роста затрат на добычу, транспортировку и переработку энергоресурсов. Список приоритетных пополнил и медицинский университет, где намерены больше внимания уделить проблемам офтальмологии.

Делать новые научные открытия, быстро внедрять в практику достижения современной медицины и даже самим начать производить новый высокотехнологичный продукт, клеточные технологии – вот на это все мы теперь имеет господдержку в лице этом первого транша 100 млн рублей. Валентин Павлов, ректор БГМУ

В гонке за участие в проекте «Приоритет – 2030» соревновались две сотни университетов со всей страны. Все три башкирских вуза не просто попали в новую программу, но и прошли дополнительно в топ-40, которые поборются за специальную часть гранта.

Мы рассчитываем, что объединенный вуз – БГУ и УГАТУ – получит миллиард в год. Нефтяной и медицинский – минимум 300 млн в год, а при хорошем стечении обстоятельств – 500. Мы хорошо защищались, представили хорошие стратегии. Объединенный вуз защитился так, что получил больше баллов, чем некоторые московские вузы. Александр Сидякин, руководитель Администрации Главы Республики Башкортостан