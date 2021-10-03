Три вуза Башкирии попали в федеральную программу «Приоритет-2030»

В шаге от миллиарда. Башкирские вузы завершили защиту проектов в борьбе за беспрецедентный грант в сумму с девятью нулями. Итоги должны объявить на следующей неделе, ну а пока три университета, в их числе и новый объединенный, уже получили базовую часть – по 100 миллионов. Эти средства учебные учреждения будут получать ежегодно в рамках программы «Приоритет-2030». К слову, включение в нее сразу трех вузов эксперты называют большим достижением. Прежде такого результата Башкортостану добиться не удавалось. Во многом эксперты и чиновники связывают это с созданием в регионе Евразийского научно-образовательного центра.
Взаимосвязь между народами Евразии и их предрасположенностью к онкологии намерены разгадать башкирские ученые. В стенах Башгосуниверситета готовятся создать лабораторию популяционной генетики. В ней исследователи будут изучать древнюю ДНК с территории Урало-Поволжья и Кавказа и смотреть, как мутации влияют на появление опухолей. У коллектива вуза давно были наработки в этой области, но не хватало технологий для полноценных исследований.
Трансформация вузов – одно из условий попадания в программу «Приоритет-2030». Меняться должна не только материальная составляющая, но и система образования. В БашГУ уже пересмотрели и специальности для обучения.
Программа по адаптации университетов к мировым стандартам запускается в стране второй раз. В первый, в 2010 году, в нее был включен только один башкирский нефтяной вуз, ставший опорным. Из «Проекта 5-100» УГНТУ также плавно перешел в 2030. На ближайшие десять лет поставлена задача решить проблему роста затрат на добычу, транспортировку и переработку энергоресурсов. Список приоритетных пополнил и медицинский университет, где намерены больше внимания уделить проблемам офтальмологии.
В гонке за участие в проекте «Приоритет – 2030» соревновались две сотни университетов со всей страны. Все три башкирских вуза не просто попали в новую программу, но и прошли дополнительно в топ-40, которые поборются за специальную часть гранта.
Как правило, вузы получают средства на бюджетное обучение и поддержание материально-технической базы. Деньги гранта – дополнительная поддержка на межвузовский обмен, внедрение англоязычной среды, научные исследования и не только. Независимо от итогов распределения оставшейся части, образовательная карта Башкортостана уже засияла по-новому.