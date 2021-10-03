Три вуза Башкирии попали в федеральную программу «Приоритет-2030»

В шаге от миллиарда. Башкирские вузы завершили защиту проектов в борьбе за беспрецедентный грант в сумму с девятью нулями. Итоги должны объявить на следующей неделе, ну а пока три университета, в их числе и новый объединенный, уже получили базовую часть – по 100 миллионов. Эти средства учебные учреждения будут получать ежегодно в рамках программы «Приоритет-2030». К слову, включение в нее сразу трех вузов эксперты называют большим достижением. Прежде такого результата Башкортостану добиться не удавалось. Во многом эксперты и чиновники связывают это с созданием в регионе Евразийского научно-образовательного центра.

Взаимосвязь между народами Евразии и их предрасположенностью к онкологии намерены разгадать башкирские ученые. В стенах Башгосуниверситета готовятся создать лабораторию популяционной генетики. В ней исследователи будут изучать древнюю ДНК с территории Урало-Поволжья и Кавказа и смотреть, как мутации влияют на появление опухолей. У коллектива вуза давно были наработки в этой области, но не хватало технологий для полноценных исследований.

Полученные результаты позволят не только охарактеризовать популяции Урало-Поволжья, но и в перспективе совершенствовать подходы к ранней диагностике рака и разработку новых подходов к терапии, повышению эффективности таргетных препаратов.

Дарья Прокофьева, доцент кафедры генетики и фундаментальной медицины БашГУ.
Фото №1 - Три вуза Башкирии попали в федеральную программу «Приоритет-2030»

Трансформация вузов – одно из условий попадания в программу «Приоритет-2030». Меняться должна не только материальная составляющая, но и система образования. В БашГУ уже пересмотрели и специальности для обучения.

Например, в школе сейчас очень высокая потребность в преподавателях, связанных не только с обучением информатики. Университет будет готовить в том числе цифровых педагогов, игропедагогов, менторов стартапов, тьюторов и других, которые также будут развиваться в университете.

Светлана Мустафина, профессор по научной и инновационной работе БашГУ

Программа по адаптации университетов к мировым стандартам запускается в стране второй раз. В первый, в 2010 году, в нее был включен только один башкирский нефтяной вуз, ставший опорным. Из «Проекта 5-100» УГНТУ также плавно перешел в 2030. На ближайшие десять лет поставлена задача решить проблему роста затрат на добычу, транспортировку и переработку энергоресурсов. Список приоритетных пополнил и медицинский университет, где намерены больше внимания уделить проблемам офтальмологии.

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Делать новые научные открытия, быстро внедрять в практику достижения современной медицины и даже самим начать производить новый высокотехнологичный продукт, клеточные технологии – вот на это все мы теперь имеет господдержку в лице этом первого транша 100 млн рублей.

Валентин Павлов, ректор БГМУ
Фото №2 - Три вуза Башкирии попали в федеральную программу «Приоритет-2030»

В гонке за участие в проекте «Приоритет – 2030» соревновались две сотни университетов со всей страны. Все три башкирских вуза не просто попали в новую программу, но и прошли дополнительно в топ-40, которые поборются за специальную часть гранта.

Мы рассчитываем, что объединенный вуз – БГУ и УГАТУ – получит миллиард в год. Нефтяной и медицинский – минимум 300 млн в год, а при хорошем стечении обстоятельств – 500. Мы хорошо защищались, представили хорошие стратегии. Объединенный вуз защитился так, что получил больше баллов, чем некоторые московские вузы.

Александр Сидякин, руководитель Администрации Главы Республики Башкортостан

Как правило, вузы получают средства на бюджетное обучение и поддержание материально-технической базы. Деньги гранта – дополнительная поддержка на межвузовский обмен, внедрение англоязычной среды, научные исследования и не только. Независимо от итогов распределения оставшейся части, образовательная карта Башкортостана уже засияла по-новому.

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