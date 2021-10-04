Студентки из Башкирии, убитые в Гае, могли быть изнасилованы

Продолжается расследование громкого убийства трёх студенток из Башкирии в Оренбургской области.

Напомним, 30 сентября при тушении пожара в квартире в городе Гай были обнаружены тела двух девушек. Тело ещё одной было найдено во дворе дома. Преступник зарезал несчастных, а следы пытался скрыть поджогом. Убитыми оказались три студентки медколледжа из Башкирии 17, 19 и 20 лет.

Накануне, 3 октября, был задержан подозреваемый в кровавой расправе – 29-летний Александр Лазарев. Известно, что ранее он уже отбывал срок за убийство.

Ряд СМИ сообщает, что девочки могли быть изнасилованы. На теле убитых найдены не только ножевые ранения, но и другие травмы, а также остатки биологических жидкостей, которые указывают на изнасилование. Также сообщается, что убитые были полностью обнаженные.