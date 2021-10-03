Подозреваемого в убийстве трех студенток из Башкирии задержали

Подозреваемый в убийстве студенток из Башкирии задержан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД по Оренбургской области. По информации местных СМИ, мужчину задержали при попытке угнать машину в Орске.

Ранее молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила причастность 29-летнего Александра Лазарева к преступлению. Следователи и криминалисты установили одежду, в которой мужчина находился в момент совершения преступления и маршрут его следования. Мужчина был объявлен в розыск . Известно, что ранее он уже отбывал срок за убийство.

Напомним, о жутком тройном убийстве в Гае стало известно в минувший четверг. В квартире одного из домов после пожара были обнаружены тела двух девушек. Еще одну нашли во дворе. Все погибшие оказались студентками из Башкирии 17, 18 и 19 лет. Девушки приехали в Оренбургскую область на учебу и снимали квартиру. На месте происшествия был найден кухонный нож, которым, предположительно, зарезали несчастных.