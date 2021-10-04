В Башкирии задержали пассажира легковушки, которая насмерть сбила двух пешеходов

В Башкирии был задержан 20-летний житель Бижбулякского района, который находился в машине, на которой насмерть сбили двух пешеходов.

Смертельная авария произошла накануне, 3 октября, рано утром в селе Бижбуляк. На улице Константина Иванова 19-летний водитель на «Ладе Приоре» сбил пешеходов, которые от полученных травм скончались. Место происшествия парень покинул.

Пассажир «Приоры» был задержан в состоянии алкогольного опьянения. Теперь ведутся поиски водителя авто. По факту аварии возбуждено уголовное дело.