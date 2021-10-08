Стало известно, как отреставрируют памятник Салавату Юлаеву в Уфе

Совсем скоро в Уфе начнутся работы по реставрации памятника Салавата Юлаева. Башкирская достопримечательность давно требует основательного ремонта.

Стало известно, что памятник увозить из города не планируют. Реставрационные работы проведут справа от постамента.

Как сообщает мэрия Уфы, государственная историко-культурная экспертиза в Санкт-Петербурге дала положительное заключение по проектной документации. Теперь определяется стоимость всей работы по реставрации.