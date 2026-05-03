Радий Хабиров рассказал, что ждёт памятник Салавату Юлаеву

Батыру тоже нужен отдых. После большого интервью Главы Башкортостана о катастрофическом состоянии главного символа республики члены наблюдательного совета по реставрации памятника Салавату Юлаеву провели совещание в цехе, где проводятся работы. Общественники смогли оценить состояние скульптуры после того, как специалисты сняли все слои краски, и своими глазами увидели дефекты памятника. Их уже набралось более 1200, притом что реставраторы обследовали чуть больше половины скульптуры.

После первичного осмотра ещё на постаменте состояние памятника Салавату Юлаеву уже вызывало тревогу. Однако после демонтажа и перевозки скульптуры в специальный цех, снятия слоев краски реставраторы признали положение дел катастрофическим. Больше всего опасений у специалистов вызвала фигура коня, на шее которого от ветровой нагрузки, осадков и коррозии образовалась большая трещина. Об этом они доложили главе республики.

Мы понимали, что он в плохом состоянии. Но он гораздо хуже, чем мы предполагали. Бог нас спас, и Всевышний нас направил, что мы вовремя его сняли. Иначе мы его полностью бы потеряли, и он бы рассыпался на куски. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Этот памятник является самой большой конной скульптурой в Европе, которая стоит на трёх опорах. Находясь здесь, масштабы действительно впечатляют. Только одно копыто боевого коня Салавата Юлаева в диаметре составляет почти один метр.

Реставрацией занимается опытная команда, которая уже имеет опыт работы с аналогичными объектами на федеральном уровне. Но даже для них этот проект является одним из самых сложных.

Если посмотрите, то часть дефектов уже отмечены. И мы видим качество самой отливки первоначальной. Также уже пошли волосяные трещины, они очень заметны. Металл уже не выдержит. Эту деталь придется полностью отливать заново. Процентов 60-70 будет отливаться по-новому, из нового металла. Но это тоже не даёт гарантию, что оставшийся металл, детали сохранят свою устойчивость к ветряным нагрузкам и погодным условиям. Пётр Волков, заместитель руководителя реставрационной группы

Реставраторы перед началом основных работ продолжают обследование памятника. Исследовав чуть больше половины, они уже обнаружили более 1200 дефектов. Все они оцифрованы и внесены в электронную ведомость.

Краску сняли и сразу увидели, что произошла деструкция шовного материала. Плюс расхождение швов. И на месте потери лакокрасочного покрытия у нас очаги коррозии. Плюс утеря кое-каких элементов, сквозные отверстия присутствуют. Трещины идут по литьевому дефекту. Рустем Гиндуллин, инженер производственно-технического отдела реставрационной группы

Памятник национальному герою Башкортостана является символом республики, и его судьба волнует миллионы людей. Чтобы процесс реставрации был открытым и жители региона могли знать о проделанных работах, был создан наблюдательный совет из числа общественников. Своё очередное заседание они провели в выездном формате у самой скульптуры.

Мы говорили буквально меньше года назад, когда памятник демонтировали, что памятник в катастрофическом состоянии. Но в действительности это даже не описывает того, что мы увидели сегодня. Это повреждения и «усталость» металла. В чугуне образовались дырки из-за ветра, времени и погодных условий. Невозможно даже не заплакать. Потому что мы всегда видели этот символ силы и мощи, и сейчас он в таком состоянии. И более того, абсолютно удивило, что разные части монументальной скульптуры из разного качества металла. Элина Гатауллина, руководитель аппарата Общественной палаты Республики Башкортостан

Несущая конструкция внутри памятника, по сути, независима от внешней оболочки. Мало того, что она повреждена, она, по сути, не снимает в полном объёме нагрузку с внешней оболочки. Отсутствует несущая конструкция в голове коня. А мы видим, что это достаточно массивная часть скульптуры. И, по сути, получается вес, плюс ветровые нагрузки, плюс атмосферные воздействия давят на голову коня, и она держит саму себя. Салават Кулбахтин, начальник Управления по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан, председатель наблюдательного совета

В не менее плачевном состоянии находится и сама фигура Салавата Юлаева. Местами она проржавела насквозь. Реставраторы зафиксировали серьёзные структурные повреждения. По словам специалистов, чугун, из которого отлита скульптура, изначально содержал высокую долю шлака, а многолетнее воздействие атмосферных факторов лишь усугубило ситуацию. Члены наблюдательного совета убедились в этом лично. После завершения дефектовки всего многотонного памятника совместно с реставраторами будет принято решение о том, каким образом будет продолжена дальнейшая работа.

Для нас этот памятник значим. Это символ. Он узнаваем. Все знают, что Медный всадник – это Петербург, Ленинград, Родина-мать – это Волгоград. Это всегда узнаваемые памятники. В данном случае Тавасиев, конечно, сделал для нас выдающуюся монументальную фигуру, которая достойна и с точки зрения скульптуры большого уважения и восприятия. Это выдающийся скульптурный проект. И с точки зрения архитектуры. Для нашей республики Салават Юлаев – это наш человек. Рамиль Рахимов, заместитель председателя Общественной палаты Республики Башкортостан

Следы износа, выветривания и образовавшиеся трещины, как говорят специалисты, угрожали и целостности конструкции, и облику памятника, каким мы его видели. Сейчас такой ветер стоит, и дальше такая погода. Наверное, так оставлять его было нельзя. Сейчас потихоньку, аккуратно, всё приводят в достойный вид. Шамиль Валеев, депутат Государственного Собрания Республики Башкортостан

Лучше всего в скульптуре сохранилась голова Салавата Юлаева. По словам экспертов, здесь применялся чугун самого лучшего качества. Но даже несмотря на это, спустя десятилетия эксперты обнаружили на этом фрагменте десятки дефектов.

На данный момент специалисты уверены в одном: после завершения реставрации исторического памятника в нём будут заменены до 70 процентов деталей. Сколько лет выдержат остальные 30 процентов старого чугуна, когда скульптуру вернут на постамент, где он вновь будет подвержен ветровой нагрузке и осадкам, – самый сложный вопрос. Поэтому рассматривается и второй вариант.

Какой вариант возможен? Отливается новый памятник, один в один, из бронзы и устанавливается на прежнем месте. Возникает вопрос, что с этим памятником? Этот памятник – объект культурного наследия. Он тоже собирается и тоже сохраняется. Но учитывая эти особенности, что он будет подвержен любому ветровому, климатическому, температурному режиму, у него есть такая форма: он собирается, в каком-то месте устанавливается в Уфе и закрывается каким-то красивым стеклянным колпаком, чтобы люди могли приходить и прямо рядом его видеть. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

И таких историй в мировой практике немало. Самая известная – реконструкция площади на холме Капитолия в Риме. Бронзовая статуя императора Марка Аврелия была изготовлена в 175 году нашей эры. Имела позолоту. Но в результате неоднократных реставрационных работ свинцом и другими материалами пришла в удручающее состояние.

Институт реставрации и консервации в Риме принял взвешенное решение. Это крупнейший институт, авторитет в области реставрации. Было принято решение о создании бронзовой копии. Они сделали точнейшую лазерную копию, которая начиная с 1997 года находится на месте исторического памятника. Сам памятник перенесён в Капитолийский музей. Там в 2007 году для оригинального артефакта создана экседра. Это такой большой полукруглый зал, в который она полностью хорошо помещается, позволяет на низком постаменте осмотреть её во всех деталях не снизу, а уже вот буквально впритык. Константин Донгузов, член-корреспондент Российской академии художеств, заслуженный архитектор Республики Башкортостан

Изначально предполагалась бронза, но в силу экономических причин заменили на чугун, а как он выдержит все температурные, природные катаклизмы, никто не предполагал. Замена материала была вынужденной мерой, а отказ означал, что памятника могло бы и не быть вовсе. Пошли на риск, вот и последствия отчасти смелого эксперимента. Выход? Дождёмся заключительной экспертизы. Но пока выход такой: вернуться к изначальной задумке Тавасиева о бронзовом памятнике. Отлить один к одному. И установить его, несмотря ни на что, весной 2027-го. Зухра Буракаева, председатель Союза кинематографистов Республики Башкортостан, член наблюдательного совета