«Плакали, всем хотелось жить»: как в ковид-госпитале РКБ борются с коронавирусом

Новые антирекорды по смертности с начала пандемии: за прошедшие сутки в Башкирии скончались 33 человека. Продолжает расти и число заболевших COVID-19. Выявлено еще 619 новых случаев инфицирования.

На лечении в стационарах сейчас находятся 1 067 человек. Из них в тяжелом состоянии – 54 пациента, на ИВЛ – 22. Среди них есть новорождённые. Дельта-штамм ударил и по крохам. Из-за большого числа инфицированных малышей на базе 17-й больницы открыли специальное отделение. Четвёртая волна коронавирусной инфекции снова увеличила нагрузку на врачей. Количество вызовов скорой помощи в последние дни бьет все рекорды. Медики работают на пределе возможностей. Наши журналисты провели несколько часов с бригадой неотложки.

На экране главного монитора – списки ожидающих пациентов. Принять и зарегистрировать вызов, определить степень его неотложности, направить бригаду по очередному адресу, построить маршрут так, чтобы в пути машина скорой провела как можно меньше времени, сэкономить драгоценные минуты. Всё это – задача операторов. В сутки здесь обрабатывают около 300 вызовов. Диспетчеры работают практически без перерыва. В последнюю неделю все чаще бригады врачей выезжают к коронавирусным больным. Четвёртая волна захлестнула республику с новой силой. Из 20 машин скорой, работающих на линии, на выезде сейчас все.

Ну если снизилась температура, снизилось давление, если вам стало лучше, ну позвоните и скажите, что скорая не нужна. Мы из-за этого больше ездим на безрезультатные вызовы, где нам не открывают дверь, а по домофону нам говорят, что скорая не нужна, посылают нас и хамят. Все бывает по-разному. Наталья Яковлева, диспетчер службы скорой медицинской помощи

В таком бешенном ритме у врачей есть одна короткая передышка – полчаса на обед. После – снова работа. А впереди ещё целая ночь. И именно на это время, по наблюдениям медиков, приходятся самые тяжелые вызовы. Из-за большого числа заболевших в республике лечебные учреждения вновь приостановили диспансеризацию и плановые госпитализации. В последнее время врачи работают, даже не заезжая на подстанцию. Редко когда выпадает такая возможность. Только бригада приезжает на вызов, как от диспетчера тут же приходит следующий адрес.

Вызовов стало больше. Люди болеют семьями. Я помню, как первый раз вёз ребёнка, с удивлением прям. Ему три месяца было. Болел и ребёнок, и его мама. И мазок у них был положительный. Рамиль Кашапов, фельдшер службы скорой медицинской помощи

Службы скорой помощи работают уже на пределе. А ситуация ухудшается с каждым днём. Утренние сводки с ковидного фронта начинаются с одного и того же: очередной антирекорд по заболевшим и скончавшимся. При этим в регионе продолжают падать темпы вакцинации.

Голос пациентки едва слышен. Даже с подачей кислорода не хватает сил разговаривать отчетливо. Аниса Хасанова до последнего не верила в зарубежную инфекцию. Считала её страшилками из СМИ. До тех пор, пока однажды не начала задыхаться.

В ковид-госпиталь Республиканской клинической больницы имени Куватова почти 80% пациентов поступают с развитием дыхательной недостаточности. Сложнее всего приходится тем, у кого есть сопутствующие заболевания. Алексей Тихонов попал в больницу в крайне тяжёлом состоянии. Все этапы лечения мужчина преодолевал вместе со своим врачом Гульназ Грицаенко. Шаг за шагом. Лекарства, разговоры, специальный массаж. И самое страшное осталось позади.

Очень страшно, потому что удушение подобно смерти. Все, кто находился на больничных койках, когда не хватало воздуха, плакали, всем хотелось жить. Алексей Тихонов, пациент

За время лечения многие пациенты для врачей становятся родными. Особенно тяжелые, которых пытаешься всеми силами отвоевать у смерти. И одна из лучших наград для медиков – видеть, как они идут на поправку.

Была пациентка с 90% поражения лёгких из реанимационного отделения. В последующем мы с ней восстановили общение. Она сама же нашла мой номер телефона и как с родным человеком делится со мной своими новостями. Для меня это приятно. Мне кажется, она после этой коронавирусной инфекции во мне нашла родного человека. Гульназ Грицаенко, заведующая пульмонологическим отделением ковид-госпиталя РКБ им. Г.Г. Куватова

Медики измотаны, но они продолжают бороться за каждого своего пациента, даже если шансы спасти невелики. И права на ошибку здесь не было, нет и не будет. Даже несмотря на огромный объём работы ковидного профиля, который свалился на врачей. И чтобы изучить последствия коронавируса, потребуются годы наблюдений, говорят специалисты. Сам же вирус становится сильнее практически на глазах.

Ковид забирает у малышей самое драгоценное – кислород. Едва появившись на свет, младенец снова попал в больницу. 40% поражения, на ИВЛ. Вирус становится всё агрессивнее, распространяется быстрее. Болеет все больше молодежи и детей. Причем заражают их взрослые, порой собственные родители, не сделавшие вовремя прививку от COVID-19.

Есть дети, у которых и 20%, и 30%, и 36%. Был малыш с поражением в 68%. Тяжело было и ему, и нам. С несколькими детьми мы справились своими силами, без реаниматолога. А два ребёнка сейчас на ИВЛ. Ирина Тихонова, заведующая инфекционным отделением новорождённых с новой коронавирусной инфекцией

Первые крохи с подтверждённым коронавирусом появились в июле этого года. Их лечили в Республиканском инфекционном госпитале. В августе заболевших малышей стало больше. Было принято решение открыть для новорождённых детей с диагнозом «ковид» отдельное палаты на базе 17-й больницы. Врачи готовы ко всему. У каждой кровати – аппарат ИВЛ. На крайний случай. Непредсказуемый и коварный дельта-штамм уже показал: в реанимацию крохи могут попасть в любой момент.

Сегодня прирост заболевших идёт и за счет молодых. Болеют люди трудоспособного возраста, болеют студенты, школьники. Но больше всего, конечно, пожилых. И если мы говорим про прирост смертности, то из 25 погибших, 20 – это люди категории 65+. Валентин Павлов, ректор Башкирского государственного медицинского университета