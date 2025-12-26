В Уфе показали, как борются с последствиями снегопада

В Уфе за текущий сезон вывезли порядка 130 тысяч кубометров снега. На снегоплавильные комплексы ежедневно приезжают на разгрузку сотни самосвалов. Коммунальщики работают в две смены. В случае если есть жалоба на уборку конкретного двора или улицы, можно обратиться на специальный сервис.

Чтобы снег не парализовал жизнь мегаполиса, коммунальщики задействуют все силы и средства. Расчистка крупных магистралей – первоочередная задача, и нередко приходится задействовать сотрудников Госавтоинспекции. Они помогают эвакуировать с проезжих частей припаркованные авто, мешающие городским службам.

Второй рубеж снежной обороны – дворы. Здесь за работу берутся управляющие компании. Уборка должна производиться ежедневно, особенно после снегопадов, а при гололёде обязательна обработка песком или реагентами. Проблемы, говорят коммунальщики, те же – мешающие автомобили.

Весь убранный снег свозят на снегоплавильные комплексы. В Уфе таких три. Только за сутки здесь утилизируют 2,5 тыс. тонн. Для понимания, это порядка 125 самосвалов, которые привозят сюда снег со всех улиц и дворов практически в непрерывном режиме.