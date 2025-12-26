В Уфе показали, как борются с последствиями снегопада

В Уфе за текущий сезон вывезли порядка 130 тысяч кубометров снега. На снегоплавильные комплексы ежедневно приезжают на разгрузку сотни самосвалов. Коммунальщики работают в две смены. В случае если есть жалоба на уборку конкретного двора или улицы, можно обратиться на специальный сервис.
Чтобы снег не парализовал жизнь мегаполиса, коммунальщики задействуют все силы и средства. Расчистка крупных магистралей – первоочередная задача, и нередко приходится задействовать сотрудников Госавтоинспекции. Они помогают эвакуировать с проезжих частей припаркованные авто, мешающие городским службам.
Второй рубеж снежной обороны – дворы. Здесь за работу берутся управляющие компании. Уборка должна производиться ежедневно, особенно после снегопадов, а при гололёде обязательна обработка песком или реагентами. Проблемы, говорят коммунальщики, те же – мешающие автомобили.
Весь убранный снег свозят на снегоплавильные комплексы. В Уфе таких три. Только за сутки здесь утилизируют 2,5 тыс. тонн. Для понимания, это порядка 125 самосвалов, которые привозят сюда снег со всех улиц и дворов практически в непрерывном режиме.
Если жители недовольны качеством уборки снега, можно оставить заявку через интерактивный сервис «Уфа снежная» на сайте городской администрации. На данный момент поступило почти 1,5 тыс. обращений от жителей. Каждое направляют на адрес ответственной организации для дальнейшего исполнения.