Без QR-кода вход воспрещен: как будут действовать новые ограничения в Башкирии

Ограничительные меры станут жёстче. Глава республики на этой неделе внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. С 27 октября посетить общественные места, показав отрицательный тест ПЦР или медотвод, не получится. Тем временем с начала этой недели уже вступили в силу определенные антиковидные меры. В первую очередь они касаются учреждений культуры.

Человек подносит телефон с QR-кодом к специальной стойке, которая мгновенно выдает результат.  Сотрудники кинотеатра «Родина» проверяют не только наличие сертификата о вакцинации, но и его подлинность. Если всё в порядке, загорается зеленый свет и, как говорится, добро пожаловать на сеанс. В ином случае вход запрещен.   

Пока нам немножко грустно от того, что приходится зрителей своих отправлять домой. А что делать, если это на самом деле поможет нам? Конечно же, только за.

Рида Утяшева, заместитель директора кинотеатра «Родина»
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Билет больше не гарантия, что зритель сможет увидеть спектакль. Своеобразным пропуском в общественные места стала вакцинация. Вот только подготовиться к новым реалиям успели не все. По крайней мере мониторинг Контрольного управления главы республики на этой неделе выявил нарушения со стороны некоторых культурных учреждений.

В Театре оперы и балета сегодня не организована маршрутизация. Нет разделения, куда заходить людям с QR-кодом, куда – со справками.

Айгиз Кималов, главный консультант Контрольного управления главы Республики Башкортостан

Антиковидная мера стала ответом властей на резкий рост заболеваемости COVID-19 в последний месяц. Без сертификата о вакцинации или справки о перенесённом коронавирусе попасть получится не во все учреждения.

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Альфия Асфандиярова, заместитель директора Национальной библиотеки им. Ахмет-Заки Валиди
Фото №2 - Без QR-кода вход воспрещен: как будут действовать новые ограничения в Башкирии

QR-код можно распечатать с портала Госуслуг либо показать на экране телефона. За несоблюдение правил организациям грозят крупные штрафы. Некоторые могут и вовсе на время приостановить работу.

На текущей неделе проводятся контрольные мероприятия по работе музеев, библиотек и кинотеатров. Как по городу Уфе, так и по всем районам республики. В ходе мониторинга наши сотрудники изучают действия руководителей и сотрудников учреждений. А также оказывают им организационную и методическую помощь.

Айгиз Кималов, главный консультант Контрольного управления главы Республики Башкортостан

Проконтролировать исполнение антиковидных мер в муниципалитетах потребовал глава республики. Об этом шла речь на еженедельной оперативке. С 4 октября вход в государственные учреждения культуры возможен при предъявлении справки о вакцинации от коронавируса или документа о перенесенном заболевании в течение последних 6 месяцев. С 12 октября аналогичные требования будут в отношении торговых центров и пассажирских перевозок, с 18 октября – при посещении салонов красоты, косметических, СПА и массажных салонов, соляриев, бань и ряда других объектов.

Я прошу сегодня же глав муниципалитетов лично посмотреть, – подчеркиваю, лично – как выполняется указ в части 4 в отношении государственных и муниципальных, и лично пойти по музеям, выставочным залам, библиотекам, театрам, кинотеатрам, которые находятся на вашей территории, и посмотреть, как люди поняли и как это исполняется. Когда 12-е наступит, соответственно, 12-го тоже пойти.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан    

Глава администрации Хайбуллинского района Рустам Шарипов выполнять поручение Радия Хабирова отправился сразу после совещания в режиме ВКС. Также проверки состоялись в Нефтекамске. Городской центр культуры – одна из первых точек. Введенные ограничения – это вынужденная мера, так как в республике резко снизились темпы вакцинации, а заболеваемость растет день ото дня, говорит местный градоначальник.

Если летом мы показывали хороший темп, вакцинация у нас была таким трендом, наши жители активно шли. А сейчас, к сожалению, другая ситуация. К сожалению, больницы наши столкнулись с наплывом заболевших.

Эльдар Валидов, исполняющий обязанности главы администрации г. Нефтекамска

Новые ограничения, связанные с доступом в общественные места, будут вводится поэтапно. А начиная с 27 октября посетить учреждения культуры, торговые центры, косметические и массажные салоны, СПА, спортивные или концертные залы, а также проехать на междугородних автобусах и пригородном поезде «Орлан» можно будет только при наличии сертификата о вакцинации или справки о перенесенном коронавирусе в течение последних шести месяцев. Отрицательные ПЦР и медотводы приниматься не будут.

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