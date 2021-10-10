Без QR-кода вход воспрещен: как будут действовать новые ограничения в Башкирии

Новые ограничения, связанные с доступом в общественные места, будут вводится поэтапно. А начиная с 27 октября посетить учреждения культуры, торговые центры, косметические и массажные салоны, СПА, спортивные или концертные залы, а также проехать на междугородних автобусах и пригородном поезде «Орлан» можно будет только при наличии сертификата о вакцинации или справки о перенесенном коронавирусе в течение последних шести месяцев. Отрицательные ПЦР и медотводы приниматься не будут.