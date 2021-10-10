Без QR-кода вход воспрещен: как будут действовать новые ограничения в Башкирии

Ограничительные меры станут жёстче. Глава республики на этой неделе внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. С 27 октября посетить общественные места, показав отрицательный тест ПЦР или медотвод, не получится. Тем временем с начала этой недели уже вступили в силу определенные антиковидные меры. В первую очередь они касаются учреждений культуры.
Человек подносит телефон с QR-кодом к специальной стойке, которая мгновенно выдает результат. Сотрудники кинотеатра «Родина» проверяют не только наличие сертификата о вакцинации, но и его подлинность. Если всё в порядке, загорается зеленый свет и, как говорится, добро пожаловать на сеанс. В ином случае вход запрещен.
Билет больше не гарантия, что зритель сможет увидеть спектакль. Своеобразным пропуском в общественные места стала вакцинация. Вот только подготовиться к новым реалиям успели не все. По крайней мере мониторинг Контрольного управления главы республики на этой неделе выявил нарушения со стороны некоторых культурных учреждений.
Антиковидная мера стала ответом властей на резкий рост заболеваемости COVID-19 в последний месяц. Без сертификата о вакцинации или справки о перенесённом коронавирусе попасть получится не во все учреждения.
QR-код можно распечатать с портала Госуслуг либо показать на экране телефона. За несоблюдение правил организациям грозят крупные штрафы. Некоторые могут и вовсе на время приостановить работу.
Проконтролировать исполнение антиковидных мер в муниципалитетах потребовал глава республики. Об этом шла речь на еженедельной оперативке. С 4 октября вход в государственные учреждения культуры возможен при предъявлении справки о вакцинации от коронавируса или документа о перенесенном заболевании в течение последних 6 месяцев. С 12 октября аналогичные требования будут в отношении торговых центров и пассажирских перевозок, с 18 октября – при посещении салонов красоты, косметических, СПА и массажных салонов, соляриев, бань и ряда других объектов.
Глава администрации Хайбуллинского района Рустам Шарипов выполнять поручение Радия Хабирова отправился сразу после совещания в режиме ВКС. Также проверки состоялись в Нефтекамске. Городской центр культуры – одна из первых точек. Введенные ограничения – это вынужденная мера, так как в республике резко снизились темпы вакцинации, а заболеваемость растет день ото дня, говорит местный градоначальник.
Новые ограничения, связанные с доступом в общественные места, будут вводится поэтапно. А начиная с 27 октября посетить учреждения культуры, торговые центры, косметические и массажные салоны, СПА, спортивные или концертные залы, а также проехать на междугородних автобусах и пригородном поезде «Орлан» можно будет только при наличии сертификата о вакцинации или справки о перенесенном коронавирусе в течение последних шести месяцев. Отрицательные ПЦР и медотводы приниматься не будут.