В Башкирии сняли ограничения на трассах

На дорогах Башкортостана сняли ограничения движения для грузовиков и пассажирского транспорта. Они действовали с вечера вчерашнего дня из-за накрывшего республику снегопада.

По данным Госкомитета республики по ЧС, полностью открыты для проезда трассы Уфа – Инзер – Белорецк, Уфа – Бирск – Янаул, Бирск – Тастуба – Сатка, Дюртюли – Нефтекамск, Благовещенск – Павловка, а также на участках трассы Уфа – Иглино – Красная Горка – Павловка.

Между тем в связи с неблагоприятными погодными условиями сегодня до 21:00 ограничен въезд грузовиков в Уфу. По данным мэрии, это касается таких направлений, как Уфа – Аэропорт, Уфа – Шакша – КПМ, Бирский тракт, Нагаевского и Затонского шоссе. Сейчас на дорогах столицы Башкортостана сложная ситуация. Уровень пробок в Уфе, согласно сервису Яндекс.Карты, достигает 8 баллов.