Бизнес на грибах и ягодах: как жителям Башкирии заработать на дикоросах

В Башкортостане намерены развивать бизнес на грибах и ягодах. Корпорация развития подготовила сразу два инвестпроекта в разных районах, которые предусматривают строительство перерабатывающих цехов для дикоросов. Все, что растет на полях и в лесах, имеет высокий спрос на рынке. Однако зачастую подобного рода урожай просто пропадает. Задействуя как предпринимателей, так и население, чиновники хотят систематизировать сбор дикоросов.

С мая по октябрь у любого заядлого грибника начинается сезон охоты. Урожая много, нужно лишь знать места. У опытных собирателей одна проблема – унести все с собой порой невозможно. Да и куда их потом девать?

Столько грибов в некоторых местах пропадает. У меня зять ездит по Башкирии, он мешками может собирать. Зайду, говорит, в лес – мешок соберу. Фларит Миннигареев

А между тем весь этот несобранный урожай – немалые деньги, которые могли бы заработать как сами грибники, так и производители. В крупнейшем плодово-ягодном хозяйстве Кушнаренковского района систему приемки от населения грибов, ягод и других полезных съедобных растений поставили на поток. Расчет – за каждый килограмм. Все заготовки фермеры в дальнейшем отправляют на переработку и развозят по супермаркетам.

Все, что не требует особого ухода, растет в полях или лесах, называется дикоросами. Например, плантация черноплодной смородины рядом с заброшенными садами. На ней ежедневно трудится Ольга Вагина вместе с односельчанами. За день в среднем каждый собирает больше 100 килограммов ягод и сдает, получая неплохое вознаграждение.

1,5 тысячи в день зарабатывает человек. Иногда и больше. Для деревни очень хорошо, другой работы у нас нет. Ольга Вагина

Большую часть дикоросов плодово-ягодное хозяйство отправляет на переработку на различные предприятия. Но в скором времени здесь и сами намерены наладить полный цикл от сбора до упаковки готовой продукции. Для этого инвестор приобрел старые помещения, в которых расположится новый цех. В эти старые гаражи инвестор уже вложил порядка 20 млн рублей. Деньги ушли на закуп помещения, а также на ремонт, подведение коммуникаций. Впереди ожидаются еще больше траты, в том числе на покупку и установку оборудования. Общая стоимость инвестпроекта оценивается в 100 млн рублей. Сырье будут привозить не только из республики, но и других регионов.

Башкортостан богат травами, ягодами и грибами, которые могут иметь большой спрос в том числе и за рубежом. Сейчас же рынок дикоросов сильно недооценен.

Спрос на дикорастущую органическую продукцию в мире ежегодно прирастает и прирастает. Если взять Башкирию, у нас активно ездят эстонцы покупать землянику и возят к себе в Европу, где цены на продукцию очень высокие. Радмир Галеев, директор агропредприятия «Столыпино»

В том, что бизнес на грибах и ягодах будет успешным, не сомневаются и в Корпорации развития республики. Там по итогам встреч с бизнес-шерифами районов подготовили два инвестпроекта в Кушнаренковском и Зилаирском районах. Теперь же эксперты ищут предпринимателей, которые возьмутся за их реализацию.

Первый проект предполагает создание в Зилаирском районе республики комплекса по переработке грибов, плодов и ягод «Зилаирский груздь». Бюджет проекта составляет более 33 млн рублей, планируется создание 25 новых рабочих мест. Второе инвестиционное предложение предполагает открытие комплекса по переработке лесных грибов и трюфелей на территории Кушнаренковского района. Бюджет проекта составляет 12 млн рублей, количество создаваемых рабочих мест – 20. Адель Макарова, директор по работе с инвесторами Корпорации развития Республики Башкортостан