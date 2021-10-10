Бизнес на грибах и ягодах: как жителям Башкирии заработать на дикоросах

В Башкортостане намерены развивать бизнес на грибах и ягодах. Корпорация развития подготовила сразу два инвестпроекта в разных районах, которые предусматривают строительство перерабатывающих цехов для дикоросов. Все, что растет на полях и в лесах, имеет высокий спрос на рынке. Однако зачастую подобного рода урожай просто пропадает. Задействуя как предпринимателей, так и население, чиновники хотят систематизировать сбор дикоросов.
С мая по октябрь у любого заядлого грибника начинается сезон охоты. Урожая много, нужно лишь знать места. У опытных собирателей одна проблема – унести все с собой порой невозможно. Да и куда их потом девать?
А между тем весь этот несобранный урожай – немалые деньги, которые могли бы заработать как сами грибники, так и производители. В крупнейшем плодово-ягодном хозяйстве Кушнаренковского района систему приемки от населения грибов, ягод и других полезных съедобных растений поставили на поток. Расчет – за каждый килограмм. Все заготовки фермеры в дальнейшем отправляют на переработку и развозят по супермаркетам.
Все, что не требует особого ухода, растет в полях или лесах, называется дикоросами. Например, плантация черноплодной смородины рядом с заброшенными садами. На ней ежедневно трудится Ольга Вагина вместе с односельчанами. За день в среднем каждый собирает больше 100 килограммов ягод и сдает, получая неплохое вознаграждение.
Большую часть дикоросов плодово-ягодное хозяйство отправляет на переработку на различные предприятия. Но в скором времени здесь и сами намерены наладить полный цикл от сбора до упаковки готовой продукции. Для этого инвестор приобрел старые помещения, в которых расположится новый цех. В эти старые гаражи инвестор уже вложил порядка 20 млн рублей. Деньги ушли на закуп помещения, а также на ремонт, подведение коммуникаций. Впереди ожидаются еще больше траты, в том числе на покупку и установку оборудования. Общая стоимость инвестпроекта оценивается в 100 млн рублей. Сырье будут привозить не только из республики, но и других регионов.
Башкортостан богат травами, ягодами и грибами, которые могут иметь большой спрос в том числе и за рубежом. Сейчас же рынок дикоросов сильно недооценен.
В том, что бизнес на грибах и ягодах будет успешным, не сомневаются и в Корпорации развития республики. Там по итогам встреч с бизнес-шерифами районов подготовили два инвестпроекта в Кушнаренковском и Зилаирском районах. Теперь же эксперты ищут предпринимателей, которые возьмутся за их реализацию.
Инвестору обещают господдержку в виде предоставления земельного участка без проведения торгов, налоговые преференции, субсидии на оборудования, технику и различные гранты. Задумка чиновников – создать сеть центров сбора и переработки дикорастущих культур по всей республике. Это, с одной стороны, будет удовлетворять спрос потребителя. С другой, на этом смогут зарабатывать как предприниматели, так и местные жители.