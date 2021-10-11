В Башкирии врачи рассказали, опасно ли для людей соседство с майнинг-фермой

Майнинговая ферма отравляет жизнь людям в Иглинском районе. По соседству предприимчивый сельчанин возвел небольшое здание, похожее на теплицу, где безостановочно работает дорогостоящее оборудование, приносящее большую прибыль. В поселке то и дело случаются перебои с электричеством, а жители и вовсе стали жаловаться на головные боли.

Там морской контейнер, разделённый на ячейки, и стоит оборудование, похожее на АСИКи для майнинга, двери пробиты с двух сторон для вентиляции, как я понял.

Ферму построили год назад. С того момента сельчане говорят, что живут словно под турбиной самолета. Работает оборудование 365 дней в году, 24 на 7 – его бесперебойности можно только позавидовать.

Начинаем выяснять, куда же эта ЛЭП ведет, приходим, смотрим: трансформатор, который стоит на пожарном проезде. Так мы начинаем понимать, куда такие мощности. Выясняется, что здесь у нас ферма.

Энергию предприимчивые майнеры, как ненасытные вампиры, сосут из этой подстанции, которую установили неподалеку. Из-за того, что криптобизнесмены неправильно рассчитали мощность, в селе периодически случаются перебои с электричеством. У местных жителей то и дело перегорает бытовая техника. А соседей начали мучать головные боли.

Я просыпаюсь от сильной головной боли, плюс звук такой пеленговал, как во время охоты на лис – такой пиу-пиу. У меня ухудшилось здоровье, сейчас я обратилась к врачам, выясняем причину.

Мне мешает вот этот шум, вибрации, я купила участок, чтобы дышать свежим воздухом, и вместо пения птичек мы вот этот шум слышим.

Люди пытались мирно решить проблему с майнерами. Но те не собираются закрывать свою ферму. Дело ведь прибыльное. Они, наоборот, лишь наращивают мощности.

Оборудование для майнинга имеет свойство нагреваться, поэтому ему требуются кулеры – системы охлаждения. Они и создают тот самый шум, который беспокоил жителей. Криптовалютные предприниматели сейчас снизили уровень шума, но и погода на улице стоит прохладная.

Люди жалуются, говорят у вас тут майнинговая ферма. – Здесь нет ничего. – Можем зайти посмотреть? – Нет. – Чего-то боитесь? – Я ничего не боюсь.

Специалисты уверены, что проблемы у соседей предпринимателей только начинаются. На сегодняшний день рынок производства криптовалют – так называемых майнинг-ферм – никак не регулируется. Они не запрещены, но и не разрешены официально.

Люди пытаются электричество дешевле получить, как-то украсть, но это, конечно, незаконные пути. Я никому не советую этим заниматься. Есть случаи, когда люди не выплачивают налоги.

По мнению медиков, каждый бытовой прибор в той или иной мере может воздействовать на здоровье людей. В частности волны, которые от них исходят. А уж от большого скопления в одном месте видеокарт и охладителей издаются звуки и помехи, которые не плодотворно влияют на здоровье. При этом они могут быть не слышны человеческому уху.