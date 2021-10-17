Башкортостан наращивает темпы вакцинации от коронавируса

Суббота стала рекордной по количеству сделанных вакцин в Башкортостане. В выходной день привились около 40 тысяч человек. Из них больше половины – первым компонентом. Сейчас это основной метод борьбы с коронавирусом. Специалисты отмечают: для того, чтобы вакцинация была эффективной, нужно привить не менее 80% населения. На неделе опубликован список категорий граждан, которые обязаны сделать прививку от COVID-19.

Молитва Всевышнему за спасение, но в благодарность к людям приземлённым. Фанис Суроров – мулла, читает суру за благополучие медиков, которые его спасли. Всего неделю назад он едва не отправился на тот свет. Мужчина заразился коронавирусом. На скорой его доставили в «красную зону».

Будто в ад попал. Все в скафандрах бегают. Думаешь: куда я попал? Ущипнул – тёплые, живые люди, значит. Фанис Суруров

Мужчина рассказывает: не собирался прививаться. Теперь спустя полгода, когда антитела пойдут на спад, хочет сделать вакцину. Говорит, в тот самый ад обратно не хочет. Сейчас акцент в борьбе с COVID-19 сделан именно на прививочной кампании. В общей сложности её должны пройти почти 2,5 млн жителей, пока план выполнен наполовину. С 13 октября объявлена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. Об этом на брифинге в Минздраве заявила главный санитарный врач республики Анна Казак.

Не менее 80%. Такая цифра, потому что в коллективах есть люди с хроническими заболеваниями или другими противопоказаниями к вакцинации. Анна Казак, руководитель Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

С полным документом можно ознакомиться на сайте Роспотребнадзора по Башкортостану. Вакцинироваться первым компонентом данные граждане должны до 18 ноября, а вторым – до 18 декабря.

Также для людей 65+ введён режим самоизоляции. Но он не касается привитых. На такую меру пришлось пойти из-за высокой смертности среди пенсионеров.

Это практически 70% от госпитализированных, 80% от умерших от коронавируса. Ирина Кононова, заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан

Пройти вакинацию можно в мобильных пунктах. Например, для иностранных студентов один такой открыли в УГАТУ. Так что прививку учащиеся вузов могут сделать прямо после пар. Сейчас в уфимских университетах получают высшее образование свыше 350 студентов из 48 стран. Прививку от коронавируса молодым людям сделают однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт».

В Уфе централизованно ПЦР-исследования делают в 13-й городской больнице. Анализы там обрабатывают из 23 медучреждений. На неделе поступило новое оборудование. Раньше выделение РНК коронавируса из мазков пациентов происходило вручную. Благодаря автоматике процесс стал быстрее. К примеру, 96 образцов обрабатывали полтора часа, с помощью анализатора на это уходит 18 минут. Дополнительно больница получила амплификаторы, которые определяют результаты. Это также позволило увеличить мощность лаборатории до 700 анализов на коронавирус в день.