«Итоги года с Владимиром Путиным»: основные темы

Итоги года за 4,5 часа. Примерно столько длилась ежегодная Прямая линия и большая пресс-конференция Владимира Путина. Традиционно она вызвала ажиотаж не только у российских, но и зарубежных представителей СМИ. За время эфира Президент дал развёрнутые ответы на десятки вопросов, некоторые из которых были решены ещё до конца программы. Что волновало жителей страны больше всего?
Десятки видеокамер, сотни российских и иностранных журналистов, миллионы телезрителей по всему миру. Традиционная Прямая линия и большая пресс-конференция Владимира Путина стала самым ожидаемым политическим событием в конце года. Подготовка к нему началась заранее, и на момент начала Прямой линии по разным каналам поступило 2 миллиона 700 тысяч обращений жителей России. Приходили они и во время всего эфира. Одним из главных вопросов, конечно же, стала специальная военная операция. Верховный Главнокомандующий привёл свежие фронтовые сводки, отметив продвижение российских войск на всех направлениях, в том числе на Краснолиманском, где в составе 25-й армии группировки войск «Запад» успешно действует 31-й мотострелковый полк «Башкортостан».
Опережая некоторые вопросы, Владимир Путин сразу же рассказал и об итогах года в российской промышленности. Пусть и не прежними темпами, но она растёт. А благодаря усилиям Правительства и Центробанка инфляция в конце года не превысит 6%. По всей стране сдадут более 105 миллионов квадратных метров жилья, а сбалансированный бюджет позволит государству выполнить социальные обязательства.
Коснулся Президент и темы реализации программы «Время Героев». Владимир Путин отметил, что участники СВО после возвращения домой и прохождения обучения находят себя на госслужбе и руководящих должностях в крупных компаниях. В регионах успешно действуют и свои программы по аналогии с федеральной. Так, ветеран спецоперации Оскар Ситдиков стал помощником Главы Башкортостана. Радий Хабиров также стал наставником для Героя России Дениса Чернавина. А 2025 год в республике был объявлен Годом поддержки участников СВО и членов их семей. В продолжение темы спецоперации военкор «Первого канала» Амир Юсупов попросил наладить производство ударных и тяжёлых беспилотников по типу «Баба Яга», и в Башкортостане этот процесс уже идёт. Более того, беспилотники собирают на полностью отечественной элементной базе, включая двигатели. Башкирские «птички» успешно выполняют боевые задачи.
Сотни миллионов рублей жители России переводят мошенникам, попавшись на их удочку. Владимир Путин, комментируя ситуацию, отметил, что если звонящий затрагивает вопросы денег или имущества, то нужно бросать трубку, не говоря ни слова. Жители страны также спросили у Президента о росте цен на продукты, изменениях в налогообложении, а также поддержке семей с детьми. Глава государства отметил, что дополнительные меры поддержки для этой категории будут введены с 1 января 2026 года. Особое внимание уделят ситуации с выплатами пособий многодетным семьям. Сейчас они могут терять право на льготы из-за незначительного превышения порога доходов – порой всего на 100 рублей. Власти намерены скорректировать этот подход.
Говорили и о духовном. Владимир Путин отметил, что основные ценности христианства и ислама схожи. А Россия – многонациональная страна, в которой мирно живут представители всех конфессий. И Башкортостан, наряду с другими национальными регионами, – надёжная опора.
Похвалил Владимир Путин нашу республику и за её эффективную внешнеэкономическую деятельность. Отвечая на вопрос корреспондента информагентства «Башинформ» Ляйсан Закировой об участии Башкортостана в строительстве индустриального парка в Душанбе, Президент подчеркнул, что технологический опыт региона может быть использован и при реализации аналогичных проектов в других странах мира.
В общей сложности программа «Итоги года» с Владимиром Путиным шла в прямом эфире почти 4,5 часа. В колл-центр поступило более 3 миллионов вопросов. Они касались в том числе мессенджера Max, закона об иноагентах, блокировки мобильного интернета. По данным статистики, жителей Башкортостана чаще всего интересовали вопросы, связанные с пенсионным обеспечением, транспортной инфраструктурой, медициной, семьёй и детьми, а также получением льгот.