«Итоги года с Владимиром Путиным»: основные темы

Итоги года за 4,5 часа. Примерно столько длилась ежегодная Прямая линия и большая пресс-конференция Владимира Путина. Традиционно она вызвала ажиотаж не только у российских, но и зарубежных представителей СМИ. За время эфира Президент дал развёрнутые ответы на десятки вопросов, некоторые из которых были решены ещё до конца программы. Что волновало жителей страны больше всего?

Десятки видеокамер, сотни российских и иностранных журналистов, миллионы телезрителей по всему миру. Традиционная Прямая линия и большая пресс-конференция Владимира Путина стала самым ожидаемым политическим событием в конце года. Подготовка к нему началась заранее, и на момент начала Прямой линии по разным каналам поступило 2 миллиона 700 тысяч обращений жителей России. Приходили они и во время всего эфира. Одним из главных вопросов, конечно же, стала специальная военная операция. Верховный Главнокомандующий привёл свежие фронтовые сводки, отметив продвижение российских войск на всех направлениях, в том числе на Краснолиманском, где в составе 25-й армии группировки войск «Запад» успешно действует 31-й мотострелковый полк «Башкортостан».

Сразу же после того, как наши войска вышибли противника с Курской земли, инициатива целиком и полностью перешла в руки российских Вооруженных сил. Наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения – по всем направлениям противник отходит. Владимир Путин

Опережая некоторые вопросы, Владимир Путин сразу же рассказал и об итогах года в российской промышленности. Пусть и не прежними темпами, но она растёт. А благодаря усилиям Правительства и Центробанка инфляция в конце года не превысит 6%. По всей стране сдадут более 105 миллионов квадратных метров жилья, а сбалансированный бюджет позволит государству выполнить социальные обязательства.

Удалось сбалансировать бюджет. Причем качество этой балансировки находится на уровне 2021 года. И это очень важный показатель устойчивости экономики и финансовой системы страны. Владимир Путин

Коснулся Президент и темы реализации программы «Время Героев». Владимир Путин отметил, что участники СВО после возвращения домой и прохождения обучения находят себя на госслужбе и руководящих должностях в крупных компаниях. В регионах успешно действуют и свои программы по аналогии с федеральной. Так, ветеран спецоперации Оскар Ситдиков стал помощником Главы Башкортостана. Радий Хабиров также стал наставником для Героя России Дениса Чернавина. А 2025 год в республике был объявлен Годом поддержки участников СВО и членов их семей. В продолжение темы спецоперации военкор «Первого канала» Амир Юсупов попросил наладить производство ударных и тяжёлых беспилотников по типу «Баба Яга», и в Башкортостане этот процесс уже идёт. Более того, беспилотники собирают на полностью отечественной элементной базе, включая двигатели. Башкирские «птички» успешно выполняют боевые задачи.

Это известно, что тяжелых не хватает пока беспилотников. Над этим работает Министерство обороны и промышленность, эта задача тоже будет решена. Владимир Путин

Сотни миллионов рублей жители России переводят мошенникам, попавшись на их удочку. Владимир Путин, комментируя ситуацию, отметил, что если звонящий затрагивает вопросы денег или имущества, то нужно бросать трубку, не говоря ни слова. Жители страны также спросили у Президента о росте цен на продукты, изменениях в налогообложении, а также поддержке семей с детьми. Глава государства отметил, что дополнительные меры поддержки для этой категории будут введены с 1 января 2026 года. Особое внимание уделят ситуации с выплатами пособий многодетным семьям. Сейчас они могут терять право на льготы из-за незначительного превышения порога доходов – порой всего на 100 рублей. Власти намерены скорректировать этот подход.

Вы сейчас сказали, что, когда вы работаете, у вас трудовой доход увеличивается, а сразу сокращается поддержка со стороны государства. И вот те средства, которые вы получали, когда ваш трудовой доход был меньше, они сразу сокращаются. И получается, что бессмысленно работать. Это дестимулирует людей к трудовой деятельности. Но я считаю, что это ошибка со стороны правительства. Я уверен, Минфин и все руководство правительства услышит то, что мы сейчас с вами говорим. Владимир Путин

Говорили и о духовном. Владимир Путин отметил, что основные ценности христианства и ислама схожи. А Россия – многонациональная страна, в которой мирно живут представители всех конфессий. И Башкортостан, наряду с другими национальными регионами, – надёжная опора.

У нас общие ценности – вот что главное, вот что нас объединяет. Общие традиционные ценности у всех народов Российской Федерации. Владимир Путин

Похвалил Владимир Путин нашу республику и за её эффективную внешнеэкономическую деятельность. Отвечая на вопрос корреспондента информагентства «Башинформ» Ляйсан Закировой об участии Башкортостана в строительстве индустриального парка в Душанбе, Президент подчеркнул, что технологический опыт региона может быть использован и при реализации аналогичных проектов в других странах мира.

Мы уже несколько лет занимаемся созданием примерно подобной структуры в Египте, в зоне Нила. И там очень хорошая площадка. Наше правительство, министерство промышленности и коллеги, наши друзья в Египте уделяют этому тоже значительное внимание. Это, на мой взгляд, должно привести к серьёзным экономическим результатам как для России, так и для Египта. И подобные же проекты мы рассматриваем в ряде других государств-партнёров. И, безусловно, ваш опыт будет использован. Я, честно говоря, не знаю, в каком состоянии сейчас этот проект по созданию технологического парка в Таджикистане, но уверен, просто не сомневаюсь, что Башкортостан с его развитой технологической базой, промышленной базой сыграет нужную роль и добьётся всех целей, которые перед собой ставит. Прошу федеральное правительство, если в этом есть необходимость, вас поддержать. Владимир Путин