Стала известна концепция пешеходной улицы в Уфе

Идея создания в Уфе пешеходной улицы становится реальностью. Через два года в башкирской столице появится свой Арбат – улицу Октябрьской революции превратят в прогулочную. Как выглядит концепция развития, что будет с памятниками архитектуры и как организуют движение транспорта?

Октябрьской революции принадлежит к числу старейших улиц, в Уфе и памятники истории и архитектуры встречаются здесь буквально на каждом шагу. В прошлом она называлась Большая Казанская и соединяла старую часть города с ее центром. Именно здесь остались практически нетронутые временем деревянные дома с резными наличниками и мансардами, а главное – некий дух старого города.

Сделать улицу Октябрьской революции местом притяжения уфимцев и гостей башкирской столицы хотели уже не один раз. По проекту большой пешеходный маршрут начнется от Гостиного двора, пройдет через проспект Салавата Юлаева к мечети «Ар-Рахим» и спустится через Монумент Дружбы к набережной. Главная задача – не только сохранить все исторические объекты, но и наполнить здания функционалом, привлекая малый и средний бизнес.

Полноценное строительство планируют начать в следующем году весной. Большая часть улицы Октябрьской революции будет только для пешеходов. При этом движение общественного транспорта и автомобилей сохранится, чтобы не создавать заторов в центре. Из четырёх полос оставят только две, пешеходные зоны расширят, а по краям дороги появятся велодорожки и зелёные насаждения.

Это серьезные деньги: республика вложит порядка 2 млрд рублей. Это потребует усилий. Нужно сделать красиво, раз и навсегда. Это серьезная история: мы привлекали и московских урбанистов, и всех людей, которые знают историю Октябрьской революции. Александр Сидякин, руководитель администрации Главы Республики Башкортостан

На протяжении всей прогулочной зоны появятся музеи, кафе, магазины и творческие мастерские. Провода, которые сейчас загромождают пространство, планируют спрятать под землю, чтобы получился эффект чистого неба. Обновят инженерные коммуникации и ливневую канализацию.