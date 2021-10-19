В Уфе обсудили судьбу обманутых дольщиков

Дольщикам домов на Шота Руставели через «Сбербанк» выплатили компенсацию. Там было отозвание разрешение на строительство многоэтажек во дворах. Эксроу-счета действительно работают.

Зульфия Гайсина, ответственный секретарь Совета при Главе Республики Башкортостан по правам человека и развитию институтов гражданского общества