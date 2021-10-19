В Уфе обсудили судьбу обманутых дольщиков

Что будет с дольщиками жилого комплекса «Московский» и когда заселятся в ЖК «Лимонарий»? Судьбу людей, которые заплатили свои деньги пока что за воздух, обсуждали сегодня в Уфе. Так, в Башкортостане сейчас насчитывается 116 долгостроев. С проблемой планируют разобраться в ближайшие годы.
Вместо комфорта в квартире – жизнь на садовом участке, ещё и с маленьким ребёнком. Хуснутдиновы говорят: вынуждены были поселиться на даче. Жильё, за которое продолжают платить ипотеку, пока для семьи как музейная ценность. Жилой комплекс «Лимонарий» официально всё же не входит в список долгостроев. Сегодня озвучен ответ: объект могут сдать до конца года.
О судьбе людей, которые не могут получить жильё в недостроенных домах, говорили сегодня в Уфе. На брифинге, например, прояснили ситуацию с дольщиками жилого комплекса «Московский». За достройку бралась компания «Садовое кольцо». Однако процесс затянулся, город не смог подобрать компенсационные участки.
В ноябре планируют начать процедуру банкротства, которая, по словам специалистов, необходима, чтобы передать объект республиканскому фонду. Специалисты подсчитают, что лучше: выплатить компенсации или достроить объект. Средства на защиту прав дольщиков в фонде зарезервированы. Есть и прецедент. Причём у нас, в Уфе.
Сейчас в Башкортостане, по официальным данным, 116 долгостроев, в реестре – около 7 тысяч пострадавших. На брифинге заявили: до конца 2023 года в Башкортостане не должно остаться обманутых дольщиков. Люди должны получить или свои квартиры, или денежную компенсацию в соответствии с актуальной среднерыночной ценой за квадратный метр.