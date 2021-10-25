3D-съемка с 20 точек: памятник Салавату Юлаеву в Уфе готовят к реставрации

3D-копию памятнику Салавату Юлаеву создали в Уфе. Трехмерная композиция в электронном формате поможет в проведении реставрации. Соответствие – до двух миллиметров, съемки велись с 20 точек. Планируется, что восстановление скульптуры начнется в мае следующего года. Что делается уже сейчас и в каком состоянии находится памятник?

Вес – 40 тонн, возраст – 54 года, и ни одного капитального ремонта за это время. Об аварийном состоянии памятника Салавату Юлаеву в Уфе говорят многочисленные внешние повреждения. Коррозия от удара молнии в голову коня, трещины, отсутствующие болты. И если устранить их можно, залив латунью изнутри или заменить детали, то все равно главная проблема решена не будет. Деформировалось основание под статуей. Она может рухнуть. Памятник наклонился вперед на 7 см.

Ситуация такая, смотрите. Памятник стоит ровно, хорошо уже много лет он простоял в таком состоянии. В 2020 году он немножечко ушел вперед. Стали выяснять, в чем дело. Отметки изменились, фундамент просел. Наиля Майорова, директор архитектурно-реставрационного бюро

Это уже кадры любительской съемки изнутри. В районе шеи коня и самой скульптуры – большие расщелины, через которые видно реку Белую, сюда залетают птицы и вьют гнезда. Пернатые попали в кадр и при проведении 3D-съемки.

Трехмерная копия памятника Салавату Юлаеву облегчит реставрацию. Цифровой вариант точен до 2 мм, съемка велась как минимум с 20 точек. Все проблемные места четко высвечены.

Сделали лазеросканирование всей прилегающей территории. Не только самого памятника, но и его окружения. С привязкой всего благоустройства. Можем увидеть такую часть. После того, как реконструкция будет проведена, в процессе работы это будет исходным данным. Рустам Алибаев, руководитель экспертно-проектного бюро

Памятник Салавату Юлаеву – это визитная карточка и Уфы, и Башкортостана. Национальное достояние входит в число семи чудес республики. Изображение также используется на гербе. Салават Юлаев – национальный герой с душой поэта и храбростью воина. В нем башкирский народ видит свою внутреннюю силу. Так считает известный российский скульптор Салават Щербаков. Он говорит, что при реконструкции важно исключить опасности с технической точки зрения, а также соблюсти сроки выполнения работ.

Это не должно быть долго, должен быть продуман срок. Я думаю, что все башкиры, все уфимцы, руководство очень серьезно к этому относятся. Конечно, есть проблемы в такой реставрации, но они абсолютно преодолимые. Потому что памятник отлит из капитальных материалов, из чугуна. Салават Щербаков, скульптор