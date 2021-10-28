В Башкирии инфекционисты обратились к жителям в преддверии нерабочих дней

Они спасают мир почти на анонимных условиях. Герои современности – люди в белых комбинезонах, которые просто выполняют свою работу. Потому что больше некому. Единственное, о чём просят, – немного им помочь: соблюдать меры безопасности, по возможности прививаться, таким образом хоть немного облегчить их миссию по спасению мира.
Каждые 6 часов, а то и больше – как зарубка на лице врача. Аделя Ахметова пришла в эту больницу 22 года назад ещё интерном. Не ушла и с наступлением пандемии.
А перерывов у болезни, конечно, нет. В инфекционном госпитале 5-й больницы спасают людей в 4 смены. В каждую трудятся по несколько десятков человек. От санитарок до заведующего реанимацией. И предстоящие длинные выходные все ждут с ужасом.
В инфекционистов переквалифицированы медики разных профилей. Эльвина Емалетдинова – в прошлом педиатр, с детьми продолжает работать, но уже в красной зоне.
Прививка – не 100-процентная защита от болезни, но она, по словам медиков, в разы увеличивает шанс пережить вирус легче, с меньшими последствиями. Так, Людмила Павлова прошла вакцинацию ещё в июле, в начале октября заболела, успела вылечиться, и вот уже снова в строю, в офисе на рабочем месте.
Их цель – спасти человечество, ведь такие горячие точки находятся по всей планете. Мирные воины все как на одно лицо: в белом обмундировании. Словно ангелы-хранители, почти анонимные и без крыльев за спиной.