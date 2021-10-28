В Башкирии инфекционисты обратились к жителям в преддверии нерабочих дней

Они спасают мир почти на анонимных условиях. Герои современности – люди в белых комбинезонах, которые просто выполняют свою работу. Потому что больше некому. Единственное, о чём просят, – немного им помочь: соблюдать меры безопасности, по возможности прививаться, таким образом хоть немного облегчить их миссию по спасению мира.

Каждые 6 часов, а то и больше – как зарубка на лице врача. Аделя Ахметова пришла в эту больницу 22 года назад ещё интерном. Не ушла и с наступлением пандемии.

Работаю я здесь в неврологическом в мирное время. А сейчас врачом-инфекционистом. Волею случая или судьбы. Сложно. Наверное, потому что за нами не стоит лес из врачей, готовых прийти и работать каждый день. Аделя Ахметова, врач-инфекционист ковид-госпиталя больницы № 5 г. Уфы

А перерывов у болезни, конечно, нет. В инфекционном госпитале 5-й больницы спасают людей в 4 смены. В каждую трудятся по несколько десятков человек. От санитарок до заведующего реанимацией. И предстоящие длинные выходные все ждут с ужасом.

Мы просим людей соблюдать противоэпидемические меры, по возможности оставаться дома. Эти выходные не для того, чтобы везде ездить, отдыхать, а чтобы уменьшить контакты и облегчить нам работу, снизить нагрузку на ковид-госпитали. Аделя Ахметова, врач-инфекционист ковид-госпиталя больницы №5 г. Уфы

В инфекционистов переквалифицированы медики разных профилей. Эльвина Емалетдинова – в прошлом педиатр, с детьми продолжает работать, но уже в красной зоне.

На базе нашего стационара развернут единственный в республике детский ковид-госпиталь. По моему мнению и мнению моих коллег, виной всему мы, взрослые. Наша невнимательность, неверие всему происходящему, отказ от вакцинации. Эльвина Емалетдинова, врач-инфекционист ковид-госпиталя Республиканской клинической инфекционной больницы

Прививка – не 100-процентная защита от болезни, но она, по словам медиков, в разы увеличивает шанс пережить вирус легче, с меньшими последствиями. Так, Людмила Павлова прошла вакцинацию ещё в июле, в начале октября заболела, успела вылечиться, и вот уже снова в строю, в офисе на рабочем месте.

Думаю, я бы дошла до реанимации, если бы не прививалась. Непривитые гораздо тяжелее болеют. Все же рассказывают, что не смотрят в больницах. Попав туда, поняла, что не стало страха, что ты под наблюдением. Людмила Павлова