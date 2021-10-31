В Башкирии в нерабочие дни будут действовать новые антиковидные меры

Во время объявленной выходной недели будут действовать новые антиковидные меры. На это время в республике закрыли игровые комнаты, а клубам и общепиту запретили работать по ночам. Зато в список документов, разрешающих находиться в общественных местах, включили медотвод при наличии отрицательного ПЦР-теста. Между тем жители Башкортостана теперь обязаны по требованию должностных лиц предъявлять не только сертификат, но и документ, удостоверяющий личность. За соблюдением указа следят с помощью ежедневных рейдов. Уже выявлены нарушители.

Забыли или не знали. У каждого заведения свой ответ для проверяющих. Вот только от ответственности никого это не избавит. Согласно последней редакции указа главы республики, клубам и общепиту запретили работать по ночам. В Стерлитамаке надзорные органы проверили, как соблюдают новые правила.

Полчаса чтобы проводить гостей и закрыть заведение. Но, несмотря на замечания, некоторые всё равно продолжили работу. Теперь протоколы, составленные Роспотребнадзором, будет рассматривать суд. Нарушителям может грозить штраф или, чего хуже, и вовсе остановка деятельности на три месяца.

Рейд начался в 00:00. Согласно указу главы Башкирии, а также постановлению главного санитарного врача, с полуночи такие заведения не должны работать. Но мы выявили ряд заведений, которые в два часа ночи продолжают принимать посетителей. Альберт Шайхутдинов, заместитель главы администрации г. Стерлитамака

Сейчас суточное количество заболевших не превышает 670 человек. Этому способствуют ограничительные меры, введенные в регионе. Башкортостан выходит на условное плато. Но это не говорит о том, что ситуация стала легче. Количество больных по-прежнему высокое. Медикам пока перевести дух не удается.

У нас развернуто более 7 тысяч коек. Я призываю жителей соблюдать санитарные меры и предстоящие нерабочие дни по возможности провести дома. Максим Забелин, заместитель премьер-министра правительства, министр здравоохранения Республики Башкортостан

Очень прошу эти семь дней провести с позитивом, побыть вместе, порадоваться общению друг с другом. Природа ещё нам даёт такую удивительную возможность. Берегите себя, будьте счастливы! Мира и благополучия вашим домам! И не переживайте, мы со всем справимся. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Усилить коронавирусные ограничения на этой неделе поручил Владимир Путин. Кроме того, глава государства поставил задачу обеспечить перевод на удаленный формат работы сотрудников старше 60 лет. Также в этот список попали люди с хроническими заболеваниями. Срок удалёнки составит 4 недели, в течение которых нужно будет в случае отсутствия медицинских противопоказаний вакцинироваться от коронавируса.

Перевод на удаленную работу особенно уязвимой категории граждан считаем необходимым. В трудовой кодекс введены нормы по урегулированию дистанционного труда. И перевод на удаленку ни в коем случае не нарушит их права и гарантии. Гузель Мирошниченко, председатель Федерации профсоюзов Республики Башкортостан

ПЦР-тесты больше не являются допуском в общественные места. Попасть в торговые центры, рестораны, фитнес-залы, салоны красоты, кинотеатры теперь можно, предъявив не только сертификат о вакцинации, но и документ, удостоверяющий личность. Действительны и справки о перенесенном ковиде в течение 6 последних месяцев.

Неделя была тяжелая, думаю, для всех ТЦ. Но мы надеемся, что все это во благо, поэтому соблюдаем все меры. Лишь бы быстрее победить пандемию. Оксана Замятина, директор Лайфстайл центра «Башкирия»

Вот только на просьбу предъявить один из документов на входе не все посетители реагируют адекватно, в ход идут даже кулаки.

Попросили показать QR-код, ему в лицо плюнули, а второму стукнули по лицу. Юлай Баширов, сотрудник службы безопасности ТЦ «Меркурий»

Между тем власти региона в срочном порядке приступают к строительству ещё двух инфекционных госпиталей. Одну из больниц возведут в Сибае, вторую – рядом с городом Туймазы. Центры оперативно построят по той же технологии, по которой возвели больницы в Зубово и в Стерлитамаке.

Опыт у нас уже есть. Мы госпиталь в Зубово построили за 55 дней, в Стерлитамаке – за 50. То есть с учетом нашего опыта срок строительства нового госпиталя займет около двух месяцев. Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан

42 жителя республики сейчас находятся в тяжёлом состоянии. Семеро на ИВЛ. Ситуация напряжённая. Пожилые в зоне риска, но вакцинироваться не спешат. Хотя эффективность и необходимость самой прививки не отрицают.

В Башкортостане с начала пандемии от коронавируса скончалось более 2,5 тысяч человек. Из них большая часть – это пожилые. С 13 октября в республике ввели обязательный режим самоизоляции для невакцинированных граждан старше 65 лет и для людей, страдающих хроническими заболеваниями. Теперь посещать магазины, аптеки, медучреждения, банки и салоны связи они могут лишь два часа в день, с 11 утра до часу дня.