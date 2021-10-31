В Башкирии в нерабочие дни будут действовать новые антиковидные меры

Во время объявленной выходной недели будут действовать новые антиковидные меры. На это время в республике закрыли игровые комнаты, а клубам и общепиту запретили работать по ночам. Зато в список документов, разрешающих находиться в общественных местах, включили медотвод при наличии отрицательного ПЦР-теста. Между тем жители Башкортостана теперь обязаны по требованию должностных лиц предъявлять не только сертификат, но и документ, удостоверяющий личность. За соблюдением указа следят с помощью ежедневных рейдов. Уже выявлены нарушители.
Забыли или не знали. У каждого заведения свой ответ для проверяющих. Вот только от ответственности никого это не избавит. Согласно последней редакции указа главы республики, клубам и общепиту запретили работать по ночам. В Стерлитамаке надзорные органы проверили, как соблюдают новые правила.
Полчаса чтобы проводить гостей и закрыть заведение. Но, несмотря на замечания, некоторые всё равно продолжили работу. Теперь протоколы, составленные Роспотребнадзором, будет рассматривать суд. Нарушителям может грозить штраф или, чего хуже, и вовсе остановка деятельности на три месяца.
Сейчас суточное количество заболевших не превышает 670 человек. Этому способствуют ограничительные меры, введенные в регионе. Башкортостан выходит на условное плато. Но это не говорит о том, что ситуация стала легче. Количество больных по-прежнему высокое. Медикам пока перевести дух не удается.
Усилить коронавирусные ограничения на этой неделе поручил Владимир Путин. Кроме того, глава государства поставил задачу обеспечить перевод на удаленный формат работы сотрудников старше 60 лет. Также в этот список попали люди с хроническими заболеваниями. Срок удалёнки составит 4 недели, в течение которых нужно будет в случае отсутствия медицинских противопоказаний вакцинироваться от коронавируса.
ПЦР-тесты больше не являются допуском в общественные места. Попасть в торговые центры, рестораны, фитнес-залы, салоны красоты, кинотеатры теперь можно, предъявив не только сертификат о вакцинации, но и документ, удостоверяющий личность. Действительны и справки о перенесенном ковиде в течение 6 последних месяцев.
Вот только на просьбу предъявить один из документов на входе не все посетители реагируют адекватно, в ход идут даже кулаки.
Между тем власти региона в срочном порядке приступают к строительству ещё двух инфекционных госпиталей. Одну из больниц возведут в Сибае, вторую – рядом с городом Туймазы. Центры оперативно построят по той же технологии, по которой возвели больницы в Зубово и в Стерлитамаке.
42 жителя республики сейчас находятся в тяжёлом состоянии. Семеро на ИВЛ. Ситуация напряжённая. Пожилые в зоне риска, но вакцинироваться не спешат. Хотя эффективность и необходимость самой прививки не отрицают.
В Башкортостане с начала пандемии от коронавируса скончалось более 2,5 тысяч человек. Из них большая часть – это пожилые. С 13 октября в республике ввели обязательный режим самоизоляции для невакцинированных граждан старше 65 лет и для людей, страдающих хроническими заболеваниями. Теперь посещать магазины, аптеки, медучреждения, банки и салоны связи они могут лишь два часа в день, с 11 утра до часу дня.
Эти медики оказались нечистыми на руку в прямом смысле слова. В Сибае контрольная закупка выявила торговлю фиктивными ковид-сертификатами. Меченые купюры были обнаружены в кармане медсестры. По версии следствия, медработница изготовила подложные документы о прохождении вакцинации девятерых жителей региона. Об этом ее попросила коллега, сотрудница лаборатории. Сейчас против женщин заведены уголовные дела. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Вот только если краску от купюр смыть с рук получится, то тень с репутации уже не убрать.