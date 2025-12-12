Башкирию в ближайшие дни накроют лютые морозы

Сегодня, 12 декабря, ночью местами, а днем по республике пройдет небольшой снег, по северу до умеренного. Днем в отдельных районах ожидается гололед. Ветер юго-восточный и южный, умеренный. Температура воздуха ночью составит -8, -13°C, на юге республики — от -17 до -22°C. Днем ожидается -3, -8°C.