Флешмобы и курьезы: как проходит перепись населения в Башкирии

В Башкортостане проходит Всероссийская перепись населения – 2021. Чтобы пройти опросник, осталось две недели. Заполнить анкету можно в стационарном пункте, если вас сложно застать дома, или онлайн на портале Госуслуг – только до 8 ноября.
Не всматривается в лица, потому что анонимная. Перепись населения ведётся со слов жителей. Никакие документы предоставлять не нужно. Видео со стихотворением Вадима Шефнера «О статистике» работники переписной кампании сняли для соцсетей. На пороге с рифмами они, конечно, не появятся.
Для чего нужна перепись? Одна из причин – формирование экономики, так говорят специалисты. Например, для планирования бюджета, закупок.
Новые данные переписи распределят по отраслям. К примеру, в образовании определится контрольная цифра при поступлении в вузы и ссузы. Станет понятно, сколько объектов строится и достаточно ли их.
Один из пунктов в опроснике – об этнической принадлежности. Участники переписи впервые могут указать несколько национальностей и родных языков.
Пока жив твой родной язык, жива и нация. Так считают потомки гайнинских башкир, воспевая свой народ в стихах и песнях. А доблестную историю увековечивают в памятниках и скульптурах. В селе Барда открыт сквер в честь прославленного гайнинца, старшины волости и первого депутата Уложенной комиссии из башкир Туктамыша Ижбулатова. Рядом с бюстом установлена и родословная.
Большинство жителей сёл и деревень переписчиков встречают едва ли не с распростёртыми объятьями. Интервьюеров узнают не только по брендированным синим накидкам, но и просто в лицо: обычно работники – это те же местные жители. Случаются и курьёзы. Светлане Гайнуллиной на днях сделали необычное предложение: переписать еще не родившегося ребенка.
В последний раз перепись проводилась 11 лет назад. Данные устарели. В одном из офисов МФЦ в опросе принял участие первый вице-премьер республики Рустам Муратов. Он отметил, что портрет региона по итогам переписи позволит в том числе разработать эффективные меры господдержки по отраслям. В социальной, к примеру, по словам специалистов, смогут скорректировать бюджет для каждого муниципалитета.
Есть ещё время для того, чтобы ответить на вопросы. Перепись будет проходить ещё 2 недели. Также заполнить анкету можно на портале Госуслуг, но только до 8 ноября.