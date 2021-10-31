Флешмобы и курьезы: как проходит перепись населения в Башкирии

В Башкортостане проходит Всероссийская перепись населения – 2021. Чтобы пройти опросник, осталось две недели. Заполнить анкету можно в стационарном пункте, если вас сложно застать дома, или онлайн на портале Госуслуг – только до 8 ноября.

Не всматривается в лица, потому что анонимная. Перепись населения ведётся со слов жителей. Никакие документы предоставлять не нужно. Видео со стихотворением Вадима Шефнера «О статистике» работники переписной кампании сняли для соцсетей. На пороге с рифмами они, конечно, не появятся.

Фото №1 - Флешмобы и курьезы: как проходит перепись населения в Башкирии

Для чего нужна перепись? Одна из причин – формирование экономики, так говорят специалисты. Например, для планирования бюджета, закупок.

Это поможет составить прогнозы, сколько детей и когда пойдет в школу. Мы можем определить, сколько нужно будет посадочных мест, оборудования, специалистов.

Алексей Гусев, министр торговли и услуг Республики Башкортостан

Новые данные переписи распределят по отраслям. К примеру, в образовании определится контрольная цифра при поступлении в вузы и ссузы. Станет понятно, сколько объектов строится и достаточно ли их.

Фото №2 - Флешмобы и курьезы: как проходит перепись населения в Башкирии
БАШКОРТТАР-БСТ

Для нас важно понимать, какое количество учителей родного языка необходимо готовить в системе нашего образования, где и сколько национальных образовательных организаций открывать.

Айбулат Хажин, министр образования и науки Республики Башкортостан

Один из пунктов в опроснике – об этнической принадлежности. Участники переписи впервые могут указать несколько национальностей и родных языков.

С маминой стороны у меня корни в Кугарчинском районе. И несмотря на то, что моё детство прошло за пределами РБ, моё становление как спортсмена связано с республикой. И я защищаю честь именно Башкортостана, башкирской земли на международной спортивной арене. И считаю себя полноценной башкиркой.     

Тамара Тансыккужина, заместитель председателя Госсобрания Республики Башкортостан, семикратная чемпионка мира по международным шашкам

Пока жив твой родной язык, жива и нация. Так считают потомки гайнинских башкир, воспевая свой народ в стихах и песнях. А доблестную историю увековечивают в памятниках и скульптурах. В селе Барда открыт сквер в честь прославленного гайнинца, старшины волости и первого депутата Уложенной комиссии из башкир Туктамыша Ижбулатова. Рядом с бюстом установлена и родословная.

20 лет мы уже работаем с башкирами над сохранением башкирского языка, культуры и традиций. Проводим такие мероприятия, как шежере-байрам. Они помогают нам раскрыть корни. 

Расиль Мухаметьянов, председатель Курултая башкир Пермского края
Фото №3 - Флешмобы и курьезы: как проходит перепись населения в Башкирии

Большинство жителей сёл и деревень переписчиков встречают едва ли не с распростёртыми объятьями. Интервьюеров узнают не только по брендированным синим накидкам, но и просто в лицо: обычно работники – это те же местные жители. Случаются и курьёзы. Светлане Гайнуллиной на днях сделали необычное предложение: переписать еще не родившегося ребенка.

В последний раз перепись проводилась 11 лет назад. Данные устарели. В одном из офисов МФЦ в опросе принял участие первый вице-премьер республики Рустам Муратов. Он отметил, что портрет региона по итогам переписи позволит в том числе разработать эффективные меры господдержки по отраслям. В социальной, к примеру, по словам специалистов, смогут скорректировать бюджет для каждого муниципалитета.

Это нужно и для разработки стратегического планирования, программ развития, подготовки специалистов, привлечения инвестиций, развития бизнеса. Поэтому в этом процессе заинтересованы все: от государственного управления до инвесторов и всех тех, кому необходимо быть уверенном в завтрашнем дне.

Рустам Муратов, первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

Есть ещё время для того, чтобы ответить на вопросы. Перепись будет проходить ещё 2 недели. Также заполнить анкету можно на портале Госуслуг, но только до 8 ноября.

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