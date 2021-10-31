Флешмобы и курьезы: как проходит перепись населения в Башкирии

С маминой стороны у меня корни в Кугарчинском районе. И несмотря на то, что моё детство прошло за пределами РБ, моё становление как спортсмена связано с республикой. И я защищаю честь именно Башкортостана, башкирской земли на международной спортивной арене. И считаю себя полноценной башкиркой.

Тамара Тансыккужина, заместитель председателя Госсобрания Республики Башкортостан, семикратная чемпионка мира по международным шашкам