В Башкирии бойцы спецназа УФСИН показали, как проходят тренировки отряда

35 лет на страже закона и порядка. Именно столько времени бойцы спецназа Федеральной службы исполнения наказаний России «Смерч» защищают покой жителей республики. Личный состав подразделения обеспечивает безопасность объектов уголовно-исполнительной системы, при этом они нередко выполняют и боевые задачи. Сотрудники отдела из регионального управления неоднократно участвовали в боях на Северном Кавказе, многие имеют за плечами опыт спецоперации. Мы побывали на тренировке подразделения.

За считанные секунды спецназовцы освободили заложника и задержали террористов из числа осуждённых. От скорости, выносливости и слаженности боевых групп зависит успех выполнения задачи. Ведь на кону – человеческие жизни.

А эта группа молниеносно штурмует микроавтобус с беглецами. Всё это, конечно, лишь учения, на которых отрабатывают и другие сценарии, как, например, пресечение массовых беспорядков в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Спецподразделению – 35 лет. В начале девяностых его, как и другие подобные отряды, создали в регионах России, чтобы предотвращать противоправную деятельность осуждённых в учреждениях уголовно-исполнительной системы. На подготовку одного бойца «Смерча» уходит от трех до пяти лет.

Обычно, когда отбор проходит, люди приходят более подготовленные, с войск. В основном со спецподразделений приходят. Занятия – это в первую очередь обращение с оружием, владение им, контроль, стрельбы, соответственно. А всё остальное всё уже нарабатывается. начальник отдела специального назначения «Смерч» Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Башкортостан

Бойцы «Смерча» выполняли боевые задачи и на Северном Кавказе. Свыше полусотни спецназовцев отмечены государственными наградами. В строю есть и ветераны спецоперации.

Участник спецоперации, до этого работал в другом подразделении. Выезжали на контртеррористическую операцию. Сам работаю уже 10 лет. Служу, нравится, коллектив хороший, дружный. Принять решения – здесь они бывают действительно сложные, всё связано с риском для жизни. сотрудник отдела специального назначения «Смерч» Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Башкортостан