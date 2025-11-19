В Башкирии бойцы спецназа УФСИН показали, как проходят тренировки отряда

35 лет на страже закона и порядка. Именно столько времени бойцы спецназа Федеральной службы исполнения наказаний России «Смерч» защищают покой жителей республики. Личный состав подразделения обеспечивает безопасность объектов уголовно-исполнительной системы, при этом они нередко выполняют и боевые задачи. Сотрудники отдела из регионального управления неоднократно участвовали в боях на Северном Кавказе, многие имеют за плечами опыт спецоперации. Мы побывали на тренировке подразделения.
За считанные секунды спецназовцы освободили заложника и задержали террористов из числа осуждённых. От скорости, выносливости и слаженности боевых групп зависит успех выполнения задачи. Ведь на кону – человеческие жизни.
А эта группа молниеносно штурмует микроавтобус с беглецами. Всё это, конечно, лишь учения, на которых отрабатывают и другие сценарии, как, например, пресечение массовых беспорядков в учреждениях уголовно-исполнительной системы.
Спецподразделению – 35 лет. В начале девяностых его, как и другие подобные отряды, создали в регионах России, чтобы предотвращать противоправную деятельность осуждённых в учреждениях уголовно-исполнительной системы. На подготовку одного бойца «Смерча» уходит от трех до пяти лет.
Бойцы «Смерча» выполняли боевые задачи и на Северном Кавказе. Свыше полусотни спецназовцев отмечены государственными наградами. В строю есть и ветераны спецоперации.
Сотрудники отдела спецназначения отмечают: в их работе важно мыслить и действовать нестандартно в постоянно меняющейся обстановке. Причём каждый из них готов в нужный момент пожертвовать своей жизнью. И все они такие же обычные люди, только в камуфляже.