В Уфе показали, как дети проходят реабилитацию в центре «Салют»

Более шести тысяч детей прошли реабилитацию в центре «Салют». За каждой историей скрывается огромный труд специалистов, родителей и усилия самих маленьких пациентов. И даже один маленький шаг может быть большой победой.

Отпечаток, который оставили на ней бесчисленные больницы и реабилитационные центры. Любые манипуляции рождают в ней страх: а не будет ли больно? Полине 17. ДЦП, эпилепсия. Пять лет назад девочка получила травму. И сейчас ей приходится заново учиться ходить.

К поддержке родителей добавилась ещё одна опора – экзоскелет. Устройство помогает Полине сделать шаг вперёд и выполнить движение правильно. Специалисты могут запрограммировать устройство так, как необходимо для прогресса.

За 8 месяцев они намотали тысячи шагов по коридорам «Салюта», посетители которого могли видеть, каких усилий стоили Полине эти движения. Вначале учились просто держаться в экзоскелете. Затем – маршировать на месте, и только после этого сделали первые шаги. В центре Полину все уже хорошо знают и ласково называют «наша Чаечка».

В начале года Полина едва проходила 10 метров, опираясь полностью на родителей. Сегодня в движениях уже больше самостоятельности.

Практически за руку по этому пути их ведет инструктор ЛФК Татьяна Нигматуллина. Особенность профессии реабилитолога в том, что они радуются первым шагам не только собственных детей, но и чужих.