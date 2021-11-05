До завершения конкурса «Вкусы России» осталось 2 дня

В этом сезоне Башкирию представляют целых 15 башкирских брендов: Башкирский учпочмак, Башкирский талкан, Ремесленный шоколад из Башкирии, Башкирский соус, Вяленое филе страуса из Башкирии, Башкирский кумыс, Башкирская безалкогольная медовуха, Бурзянский бортевой мёд, Федоровский гусь, Башкирский выдержанный сыр, Башкирский сыровяленый казы, Башкирский корот, Башкирский медовый сыр, Минеральная вода «Кургазак» и, конечно же, Башкирский мёд!