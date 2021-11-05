До завершения конкурса «Вкусы России» осталось 2 дня

Жители Башкирии активно участвуют в голосовании за народные бренды в конкурсе «Вкусы России».
С 20 октября до 7 ноября можно отдать голос любимому региональному бренду.
В этом сезоне Башкирию представляют целых 15 башкирских брендов: Башкирский учпочмак, Башкирский талкан, Ремесленный шоколад из Башкирии, Башкирский соус, Вяленое филе страуса из Башкирии, Башкирский кумыс, Башкирская безалкогольная медовуха, Бурзянский бортевой мёд, Федоровский гусь, Башкирский выдержанный сыр, Башкирский сыровяленый казы, Башкирский корот, Башкирский медовый сыр, Минеральная вода «Кургазак» и, конечно же, Башкирский мёд!
Чтобы проголосовать нужно всего лишь перейти по ссылке, выбрать из списка необходимый регион и название бренда.
До завершения голосования осталось всего 2 дня. Жителей Башкирии призывают активнее голосовать за родные продукты.
Справка:
Конкурс «Вкусы России» призван привлечь внимание к достижениям малого и среднего бизнеса в сфере агропромышленного комплекса и помочь создать новые точки роста и драйверы развития для сельских территорий регионов России.
В 2020 году участие в народном голосовании конкурса приняли свыше 1 миллиона россиян, которые определили трех фаворитов среди почти 500 брендов.