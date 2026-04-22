С трибуны – прямо на площадку. Волейбольный клуб «Динамо-Урал» провёл встречу с болельщиками после завершения сезона. Сначала руководство, игроки и тренерский штаб ответили на вопросы всех желающих. Гости мероприятия смогли сыграть в волейбол с кумирами, взять у них автограф и сделать фото. А начинающие спортсмены прошли посвящение в «юные динамовцы».
Владислава Енина «Динамо-Урал» арендовал только в январе, однако в Уфе у него уже много поклонников. На встрече команды с болельщиками немало вопросов адресовали именно ему. Кроме того, гости интересовались нюансами работы медицинского и тренерского штабов.
Среди собравшихся были и школьники, которые прошли посвящение в «юные динамовцы». Они спрашивали, в каком возрасте игроки нашей команды пришли в волейбол. А их родителей волновало, как профессионалы совмещают карьеру с получением высшего образования. Обучение в университете сейчас проходят несколько игроков основного состава.
Матчи против «Белогорья» стали для динамовцев не последними: сыграть предстояло ещё и с собственными болельщиками. На площадку смогли выйти 30 счастливчиков. Команды получились смешанные, поэтому силы были равны.
Первым делом – обязательная разминка. Затем команды сыграли в волейбольный теннис, когда с каждой стороны сетки находилось по два человека. Следом состоялся полноценный матч.
Такие встречи проходят не только в Уфе. Недавно команда провела мастер-класс в Кушнаренково. Мероприятие посетили более 150 юных спортсменов. На протяжении всего сезона ребята регулярно приезжали в Уфу, чтобы поддержать «Динамо-Урал» на матчах чемпионата.
Автографы, фото на память, возможность пообщаться и сыграть с теми, за кем обычно наблюдают с трибун – такие мероприятия запоминаются надолго. На этом встречи команды с болельщиками не заканчиваются. На этой неделе «Динамо-Урал» проведёт урок волейбола в уфимской гимназии №1.