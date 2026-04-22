«Динамо-Урал» провёл встречу с болельщиками после завершения сезона

С трибуны – прямо на площадку. Волейбольный клуб «Динамо-Урал» провёл встречу с болельщиками после завершения сезона. Сначала руководство, игроки и тренерский штаб ответили на вопросы всех желающих. Гости мероприятия смогли сыграть в волейбол с кумирами, взять у них автограф и сделать фото. А начинающие спортсмены прошли посвящение в «юные динамовцы».

Владислава Енина «Динамо-Урал» арендовал только в январе, однако в Уфе у него уже много поклонников. На встрече команды с болельщиками немало вопросов адресовали именно ему. Кроме того, гости интересовались нюансами работы медицинского и тренерского штабов.

Самым интересным был вопрос от молодого парня, ему лет 10, наверное. Он задал вопрос нашему главному тренеру: «Почему все тренеры других команд ходят, руками машут, с блокнотами, а вы сидите просто?» Вот это был, конечно, хороший вопрос. Ну и Борис Николаевич, конечно, достойно, как всегда, ответил на него. Алексей Чанчиков, игрок ВК «Динамо-Урал»

Пока эта традиция у нас ежегодная. Раз в сезон, в конце, мы встречаемся. В целом, я считаю, это положительная динамика. Можно, наверное, даже чаще, мы всегда за какой-то диалог, особенно если у болельщиков есть вопросы, мы с радостью на них отвечаем. Кирилл Урсов, игрок ВК «Динамо-Урал»

Среди собравшихся были и школьники, которые прошли посвящение в «юные динамовцы». Они спрашивали, в каком возрасте игроки нашей команды пришли в волейбол. А их родителей волновало, как профессионалы совмещают карьеру с получением высшего образования. Обучение в университете сейчас проходят несколько игроков основного состава.

Матчи против «Белогорья» стали для динамовцев не последними: сыграть предстояло ещё и с собственными болельщиками. На площадку смогли выйти 30 счастливчиков. Команды получились смешанные, поэтому силы были равны.

Первым делом – обязательная разминка. Затем команды сыграли в волейбольный теннис, когда с каждой стороны сетки находилось по два человека. Следом состоялся полноценный матч.

На самом деле, очень волнительно, потому что волейболом я в последний раз занималась, наверное, только в школе. Но очень деликатно всё было, с большой осторожностью игроки относились к болельщикам. Азалия Хусаинова, болельщица ВК «Динамо-Урал»

Такие встречи проходят не только в Уфе. Недавно команда провела мастер-класс в Кушнаренково. Мероприятие посетили более 150 юных спортсменов. На протяжении всего сезона ребята регулярно приезжали в Уфу, чтобы поддержать «Динамо-Урал» на матчах чемпионата.

Замечательно, мне очень понравилось это мероприятие. Сама организация, ну и, конечно же, ребята, которые проявили огромное желание с нами позаниматься. Владислав Енин, игрок ВК «Динамо-Урал»