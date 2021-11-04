В Уфе продолжается фотоконкурс «Моя мама», посвященный Дню матери

В Уфе продолжается фотоконкурс "Моя мама". Он приурочен ко Дню матери, сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

Для того, чтобы принять участие, нужно разместить фото близкого человека в альбоме. Еще одно необходимое условие - вступление в группы Октябрьский район Уфы и ВИЗУАЛ УФА (обязательно укажите возраст автора снимка).

Участники могут предложить от 1 до 3 фотографий. Победители будут определены в трех возрастных категориях:

1) от 6 до 12 лет;

2) от 13 до 18 лет;

3) 19+.

Итоги конкурса подведут 27 ноября. Фотоконкурс "Моя мама" проходит уже четвертый раз. С каждым годом он набирает все больше участников.