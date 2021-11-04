В Башкирии досрочно завершили ремонт моста на трассе М-7 «Волга»

В Илишевском районе Башкирии на месяц раньше срока завершился ремонт моста через реку Чишмыбаш, который расположен на 1215 километре трассы М-7 «Волга».
Общая протяженность моста составляет 26,5 метров. Рабочие устроили новую систему водоотвода, восстановили балки пролетного строения, заменили резино-металлические опорные части, подферменники и шкафные стенки, а также отремонтировали опоры.
Также полностью заменили дорожное покрытие, деформационные швы, гидроизоляцию мостового полотна и выполнили устройство новых тротуаров. Специалисты очистили русло реки и укрепили его гибкими железобетонными плитами.
Для обеспечения безопасности на мосту заменили лестницы, барьерные ограждения и перила, а также нанесли горизонтальную разметку.
Фото: Упрдор «Приуралье»