В Башкирии досрочно завершили ремонт моста на трассе М-7 «Волга»

В Илишевском районе Башкирии на месяц раньше срока завершился ремонт моста через реку Чишмыбаш, который расположен на 1215 километре трассы М-7 «Волга».

Фото №1 - В Башкирии досрочно завершили ремонт моста на трассе М-7 «Волга»

Общая протяженность моста составляет 26,5 метров. Рабочие устроили новую систему водоотвода, восстановили балки пролетного строения, заменили резино-металлические опорные части, подферменники и шкафные стенки, а также отремонтировали опоры.

Также полностью заменили дорожное покрытие, деформационные швы, гидроизоляцию мостового полотна и выполнили устройство новых тротуаров. Специалисты очистили русло реки и укрепили его гибкими железобетонными плитами.

Фото №2 - В Башкирии досрочно завершили ремонт моста на трассе М-7 «Волга»

Для обеспечения безопасности на мосту заменили лестницы, барьерные ограждения и перила, а также нанесли горизонтальную разметку.

Стоит отметить, что на участке с 1205-го км по 1218-й км этой же трассы федеральные дорожники ведут капитальный ремонт. Строительно-монтажные работы завершится в 2022 году.

пресс-служба Упрдор «Приуралье»

Фото: Упрдор «Приуралье»

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