В первую субботу ноября будет отмечаться Всемирный день мужчин

В первую субботу ноября отмечается Всемирный день мужчин. Этот праздник неофициально отмечается в разных странах с 2000 года.
В Башкирии, по данным Башстата, на начало 2021 года было зарегистрировано 1881,7 тысяч проживающих на территории республики мужчин. Это 46,9% от общей численности населения Башкирии. В городской местности из этого числа проживает 1143,7 тысяч мужчин, а в сельской – 738,0 тысяч. За весь 2020 год в республике родилось 21185 мальчиков.
Говоря о занятости населения в экономике, Башстат отмечает, что 53% из них составляют мужчины. Средний их возраст – 40 лет. При этом мужчины участвуют во всех видах экономической деятельности республики. Высшее образование среди работающих мужчин имеют в республике 25,5%, еще 56,3% - среднее профессиональное образование.