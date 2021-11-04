В первую субботу ноября будет отмечаться Всемирный день мужчин

В Башкирии, по данным Башстата, на начало 2021 года было зарегистрировано 1881,7 тысяч проживающих на территории республики мужчин. Это 46,9% от общей численности населения Башкирии. В городской местности из этого числа проживает 1143,7 тысяч мужчин, а в сельской – 738,0 тысяч. За весь 2020 год в республике родилось 21185 мальчиков.