Жительница Уфы перевела мошенникам более 700 тысяч рублей

В Башкирии за сутки правоохранители получили 8 сообщений, связанных с мошенничеством. Из них в трех случаях жителей обманули лже-сотрудники банков. Одной из пострадавших стала жительница Уфы.

Ей позвонил неизвестный и представился банковским работником. Он объяснил, что кто-то хочет похитить с ее счета деньги и оформить кредит на ее имя, рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии. Напуганная женщина поверила аферисту.