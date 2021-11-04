«Я назвал его Иваныч» и.о. главы администрации Стерлитамака высказался о смерти бывшего мэра

Исполняющий обязанности главы администрации Стерлитамака Рустем Газизов выразил соболезнования родным и близким Владимира Куликова, бывшего мэра города. Он скончался 4 ноября от тяжелой болезни.
Рустем Газизов написал в своих соцсетях, что Владимир Куликов был не только его коллегой, но и близким другом. Также и.о. главы администрации города отметил, что для него смерть предшественника – это невосполнимая утрата.
Напомним, что Владимир Куликов скончался из-за тяжелой болезни. Свой пост он покинул 8 ноября этого года, находясь на должности мэра с 2016 года.
Фото: соцсети Рустема Газизова