«Я назвал его Иваныч» и.о. главы администрации Стерлитамака высказался о смерти бывшего мэра

Он долго боролся с болезнью, но не смог перебороть. Я его называл Иваныч. Мы были в добрых, приятельских отношениях, казалось, знали друг друга тысячу лет. Владимир Иванович многое сделал для развития Стерлитамака, душой болел за родной город. Всё, что планировал Владимир Иванович сделать для города, мы обязательно сделаем.

Рустем Газизов, и.о. главы администрации Стерлитамака