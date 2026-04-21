В Башкирии родители погибшего бойца СВО открыли музей его имени

В память о сыне. Шакир и Насима Карабаевы из деревни Киекбаево Бурзянского района открыли военно-исторический музей имени гвардии сержанта, кавалера орденов «За отвагу» и генерала Минигали Шаймуратова Айрата Карабаева. Он героически погиб при выполнения боевого задания в рамках специальной военной операции.

По словам родителей, до СВО их сын вёл активный образ жизни, любил рыбалку, занимался спортом, всегда помогал им по хозяйству. В экспозиции представлены военное обмундирование, документы и личные вещи героя. В пополнении фонда экспонатов также помогли и местные жители. По мнению родителей участника СВО, военно-исторический музей поможет в воспитании потомков в духе патриотизма и сохранении памяти о былом.